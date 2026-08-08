Yanina Latorre reveló la fuerte pelea que tuvo con Pampita en PH: “Es dura”

El regreso de PH: Podemos Hablar ya generaba expectativa por sí solo, pero terminó de dispararse cuando trascendió el tenso cruce que protagonizaron Yanina Latorre y Pampita durante la grabación del primer programa. Este sábado 8 de agosto, Telefe estrena la nueva temporada del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y finalmente podrá verse en pantalla el intercambio que ya generó repercusiones antes de salir al aire.

Un cruce que promete dar que hablar

Fue Yanina Latorre quien decidió romper el silencio y contar su versión en SQP, por América TV. "Le hice una pregunta fuerte y ella arremetió. Si lo ven, me dan la razón a mí. Andy me guiñaba el ojo. La discusión con Pampita no terminó en llanto, es dura, la conocen", aseguró la conductora, dejando en claro que el ida y vuelta con la modelo fue subido de tono.

Pampita tuvo polémica en PH.

Pampita, por su parte, también dio su versión en Desayuno Americano, el programa de Pamela David. "Hubo reclamos de los dos lados y cada una se mantuvo firme. Siempre está bueno sacar los trapitos al sol. Yanina no me criticó pero no estaba de acuerdo en nada de lo que yo decía. Quedó un poco tenso todo", explicó Carolina, reconociendo que la tensión fue mutua.

El verdadero motivo de la pelea

Horas más tarde, Yanina volvió a hablar del tema, esta vez desde su espacio en El Observador, y ahí sí profundizó en el trasfondo del conflicto. "El problema no son los Moritán, los Martín Pepa…ella es una eterna enamorada del amor. Se lo dije en el programa: tiene vínculos con los hombres que uno tiene a los 15 años. La utopía. La cosa idealizada del mensaje", lanzó la panelista sobre la forma en que, según ella, Pampita encara sus relaciones.

Latorre contó además qué le respondió cuando la modelo planteó que quiere amar y compartir su vida de una sola manera: "Yo le dije que eso 30 años no dura. Ella quiere casarse, tener hijos, que sea para toda la vida… si buscás eso, tenés que dar licencias". También se metió con los límites dentro de una pareja: "No permitidos… que son contratos que se firman. Cuando te meten los cuernos y perdonás, no firmaste ningún contrato. Se va dando, vas poniendo en la balanza".

Para cerrar, Yanina aseguró que gran parte de los invitados presentes coincidió con su mirada, aunque marcó una excepción: "Andy, Martín Cirio, Leuco, menos La Joaqui, todos estaban de acuerdo conmigo". Así, el estreno de PH tendrá en este cruce uno de sus platos fuertes.