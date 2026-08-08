RADETE: Ale Radetic transforma la velocidad de las pistas en música con “Watashi” y “Makenai”

Ale Radetic abre una nueva etapa creativa bajo la identidad artística de RADETE ラデテ, ubicando a la música en el centro absoluto de su proyecto público. Sus primeros lanzamientos, Watashi y El Juego de la Vida – Makenai, marcan el inicio de un universo integral donde conviven sonido, performance, moda, tecnología y la estética del mundo motor.

Lejos de significar un abandono de su recorrido anterior, esta transición funciona como una integración. Durante más de quince años, Radetic se desempeñó como empresario, piloto e instructor, además de impulsar proyectos vinculados al automovilismo mediante AGR Competición. La experiencia acumulada sobre el asfalto aporta ahora parte del método a su trabajo artístico: disciplina, precisión, control y la firmeza necesaria para sostener una idea hasta convertirla en una experiencia colectiva.

Su vínculo con la música antecede por mucho a la exposición en las pistas; desde su infancia, las canciones representaron una vía de expresión personal. Al mismo tiempo, su conexión con Japón no es solo estética: el drift, disciplina que marcó su trayectoria, tiene raíces profundas en la cultura automotriz nipona. RADETE traslada esa impronta combinando referencias al manga, el anime, Tokio, la moda urbana y el imaginario tecnológico contemporáneo.

A través de este cruce, el artista conceptualiza su propuesta como A-pop: una plataforma desarrollada desde la Argentina que dialoga con la producción audiovisual del K-pop, la sensibilidad melódica del J-pop y la energía electrónica del phonk. Lejos de buscar una copia literal de la industria asiática, el A-pop interpreta estas herramientas desde una identidad latinoamericana, donde la puesta en escena, el vestuario y la narrativa visual están diseñados para ser disfrutados tanto con la vista como con el oído.

La propuesta conceptual se articula a través de sus dos lanzamientos:

“Watashi” (私, “yo”): Abre el relato desde la introspección, el reconocimiento personal tras el ruido y la construcción de una identidad artística sin quedar condicionado por el pasado.

“El Juego de la Vida – Makenai” (負けない, “no dejarse vencer”): Representa la resiliencia, la perseverancia y la decisión inquebrantable de seguir avanzando.

"Watashi es descubrir quién soy. Makenai es decidir que no voy a rendirme. Quiero utilizar todo lo aprendido en el deporte, la empresa y la vida para transmitir un mensaje responsable y demostrar que siempre se puede transformar la experiencia en algo positivo”, sintetiza Radetic. Así, la velocidad se transforma en ritmo y la estética automotriz en una propuesta audiovisual de alto impacto.