El cantante de No Te Va Gustar rompió el silencio y habló de Griselda Siciliani: “La admiro”

Un rumor de romance sacudió el mundo del espectáculo en las últimas horas y terminó con desmentidas cruzadas de ambos protagonistas. Emiliano Brancciari, líder de la banda uruguaya No Te Va Gustar, rompió el silencio para negar las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Griselda Siciliani, luego de que el tema se instalara con fuerza en Intrusos (América TV).

La desmentida del músico

La respuesta de Brancciari llegó a través de su cuenta oficial en X, donde compartió una foto de un televisor con el programa al aire, en el que se exhibía una placa con la consulta sobre el supuesto noviazgo: "¿Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari?". Con tono tajante, el artista escribió: "¡Me mandan esto que es cualquiera! La admiro mucho, pero no nos conocemos".

La respuesta de Emiliano Bracciari en sus redes.

De esta manera, cerró cualquier posibilidad de verosimilitud en las versiones que señalaban encuentros en la zona de Palermo y una supuesta presencia efusiva del músico en las funciones de Boîte, el espectáculo que la actriz protagoniza junto a Carlos Casella en La Trastienda.

Por su parte, Siciliani también se pronunció mientras el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich estaba al aire. Ante la consulta de los panelistas, la protagonista de Envidiosa envió una serie de mensajes de audio para frenar las especulaciones. "No, Adri, desmiento rotundamente", fue su respuesta inmediata. Después sumó: "Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más".

El origen del rumor

La versión se basó en la actividad pública y digital de ambos: la presencia de la actriz en recitales de la banda y el hecho de que se siguieran en redes sociales fueron interpretados como indicios de una cercanía mayor. Al verse envuelta en la narrativa del enigmático, la propia Siciliani contactó a los conductores para preguntar si el tema central del debate era ella, y ahí desmintió todo. La actriz enfatizó que está soltera y hasta juró por su hija que no existía vínculo alguno.

Dudas que persisten en el estudio

Pese a la negativa explícita de ambos, la mesa de Intrusos mantuvo una postura cautelosa. Paula Varela aseguró recibir confirmaciones extraoficiales por parte de colegas sobre el supuesto romance, mientras que desde la producción insistieron en que van a analizar los movimientos de ambos, basándose en el testimonio de quienes presenciaron una supuesta interacción en la primera fila de la obra que Siciliani estrenó el 30 de julio. La firmeza del comunicado de Brancciari en redes, sin embargo, contrastó con la insistencia de los programas de espectáculos, en un contexto donde la actriz se encuentra enfocada en su nueva apuesta teatral, Boîte.