Con una caída del 52,4%, Poggi convirtió a San Luis en la provincia con el peor salario docente

San Luis quedó al frente de un ranking que expone el fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Según un informe elaborado por Chequeado a partir de datos oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación, los docentes puntanos registraron una pérdida real del 52,4% en sus salarios desde la asunción de Claudio Poggi hasta la fecha, la mayor caída entre las 24 jurisdicciones del país.

El dato adquiere especial relevancia en una provincia donde el Gobierno de Poggi declaró 2026 como el “Año de la Educación” y sostiene buena parte de su agenda pública en programas de capacitación, iniciativas educativas y nuevas herramientas para el sistema. Sin embargo, mientras se multiplican esos anuncios, los ingresos de quienes sostienen las aulas quedaron severamente deteriorados.

El informe tomó como referencia el salario de bolsillo de un maestro de grado con jornada simple y diez años de antigüedad. Con una caída del 52,4%, San Luis quedó muy por encima del promedio nacional, que alcanzó el 23,1% durante el mismo período.

La diferencia también es significativa respecto de otras provincias que aparecen entre las jurisdicciones con mayores retrocesos. Salta registró una pérdida real del 35,5%, mientras que Buenos Aires alcanzó el 32%. De esta manera, el deterioro salarial de los docentes puntanos prácticamente duplica el promedio registrado a nivel nacional.

Un conflicto que se profundiza

El deterioro de los salarios docentes se suma a un conflicto que viene atravesando al sistema educativo provincial. A nivel nacional, el lunes 3 de agosto los sindicatos docentes realizaron un paro para reclamar la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024.

En ese contexto, las provincias quedaron obligadas a afrontar con recursos propios una mayor parte del financiamiento educativo. El resultado, de acuerdo con los datos relevados, fue particularmente desfavorable para San Luis.

La magnitud de la pérdida implica que los docentes puntanos necesitan hoy más del doble de ingresos para recuperar el poder de compra que tenían al comienzo del período analizado. El impacto no se limita al salario individual: también repercute sobre el consumo de los hogares y las condiciones en las que los trabajadores pueden sostener su actividad.

Sancionaron a una docente por reclamar mejoras salariales

Una docente de nivel inicial de Villa Mercedes fue sancionada luego de exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” frente al gobernador Claudio Poggi durante el desfile por el Día de los Jardines de Infantes. El reclamo fue silencioso, no interrumpió el acto y duró apenas unos instantes, pero derivó en un proceso disciplinario que la propia maestra considera una "represalia destinada a desalentar futuras protestas del sector docente".

Mabel Becerra, quien se encuentra próxima a jubilarse, recibió días después una notificación formal de sanción por parte de las autoridades educativas. Según relató en comunicación con medios locales, durante el acto únicamente levantó el cartel, permitió que el gobernador lo leyera y luego lo guardó. El Destape intentó comunicarse con el Gobierno provincial para ahondar en el motivo de la suspensión, pero al momento de publicar esta nota no hubo respuestas.

“El gobernador lo leyó y lo guardé. No le dirigí una palabra”, expresó la docente en declaraciones al medio San Luis 24. Además, aclaró que los niños que estaban bajo su responsabilidad quedaron al cuidado de una compañera durante el breve momento en que realizó la manifestación.

La educadora ya presentó su descargo y aseguró que la medida disciplinaria busca generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de los trabajadores de la educación. “Esto tiene como objetivo disciplinar a los compañeros para que no se animen a levantar la voz”, afirmó.