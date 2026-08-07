PUAM de ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 y quiénes la cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para agosto de 2026, luego de aplicar el incremento del 1,9% previsto por la fórmula de movilidad previsional.

Además del aumento mensual, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios percibirán un ingreso superior a los $400.000 durante el octavo mes del año.

ANSES PUAM: cuánto cobra en agosto

¿Cuánto cobra la PUAM en agosto de 2026?

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. Con el incremento correspondiente a agosto, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber mensual: $335.853,70.

$335.853,70. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Monto total a cobrar: $405.853,70.

El beneficio se deposita en la cuenta bancaria del titular y puede cobrarse mediante tarjeta de débito o por los canales habilitados por ANSES.

ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar la PUAM?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Para solicitar el beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.

No percibir ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro, ya sea contributivo o no contributivo.

Mantener la residencia en la Argentina y cumplir con las condiciones establecidas por ANSES.

La continuidad del beneficio depende de que el titular conserve los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Cuánto se cobra de aumento PUAM

¿Los titulares de la PUAM pueden cobrar asignaciones familiares?

Sí. Los beneficiarios de la PUAM pueden acceder a determinadas asignaciones familiares si cumplen con las condiciones establecidas por ANSES. Entre ellas se encuentran:

Asignación por cónyuge.

Asignaciones por hijo, en los casos previstos por la normativa.

Quienes tengan dudas sobre su situación pueden consultar si les corresponde alguna prestación adicional ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Cuándo se cobra la PUAM en agosto de 2026?

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES.

Con el aumento del 1,9% aplicado este mes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán en agosto un ingreso total de $405.853,70. El beneficio continúa destinado a adultos mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.