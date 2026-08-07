Cuánto cobra un policía de la PFA en agosto 2026: el salario que cobran

El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) cobrará en agosto de 2026 los mismos salarios básicos que el mes anterior, ya que hasta el momento no se oficializó una nueva actualización salarial para la fuerza. Sin embargo, este mes los efectivos recibirán un ingreso adicional: el Gobierno dispuso el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, que se abonará por única vez junto con los haberes de agosto.

La medida fue establecida mediante el Decreto 696/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, además de otras fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra un policía de la PFA en agosto de 2026

Con la escala salarial vigente, los haberes básicos por cargo son los siguientes:

Cargo Salario básico Comisario General $2.897.608,10 Comisario Mayor $2.634.189,18 Comisario Inspector $2.322.561,26 Comisario $1.852.147,94 Subcomisario $1.516.748,55 Principal $1.271.055,55 Inspector $1.157.355,97 Subinspector $1.052.141,79 Ayudante $956.492,54 Suboficial Mayor $1.711.185,04 Suboficial Auxiliar $1.555.622,76 Suboficial Escribiente $1.414.202,51 Sargento Primero $1.285.638,65 Sargento $1.168.762,41 Cabo Primero $1.062.511,28 Cabo $965.919,34 Agente $878.108,49 Aspirante $671.416,69 Cadete de 3.º Curso $658.913,04 Cadete de 1.º y 2.º Curso $630.979,75

A estos importes se suma, durante agosto, el pago extraordinario de $50.000, que será igual para todo el personal alcanzado por el decreto.

Policía Federal: también cobran la suma fija de $50.000

El Gobierno nacional otorgó una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, de carácter excepcional y por única vez, para el personal en actividad de la Policía Federal Argentina. El beneficio también alcanza a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, entre otras fuerzas federales.

Al tratarse de una suma remunerativa, integra la base para aportes y contribuciones previsionales. Sin embargo, al ser no bonificable, no se utiliza para calcular adicionales o suplementos salariales.

Policía Federal en agosto confirmado

Cuánto pagan las empresas por el servicio de Policía Adicional

Mientras no se publique una nueva actualización, continúan vigentes los valores para la contratación de servicios de Policía Adicional:

Servicio continuo: $15.856,21.

$15.856,21. Servicio discontinuo: $21.169,98.

$21.169,98. Servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19.

$22.167,19. Servicio explosivista: $22.280,26.

De esta manera, durante agosto de 2026 el personal de la Policía Federal Argentina percibirá los salarios establecidos en la escala vigente, con el agregado excepcional de la suma fija de $50.000 dispuesta por el Gobierno nacional.