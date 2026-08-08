Con Valdés no hay fiesta: Corrientes suspendió un histórico festejo por el ajuste del Gobierno provincial

La municipalidad correntina de Santo Tomé decidió suspender la tradicional Serenata a Santo Tomé, prevista para el 26 de agosto, debido a la falta de recursos económicos. La medida redujo la programación prevista por el aniversario de la refundación de la ciudad y expuso las dificultades presupuestarias que atraviesa el Gobierno provincial bajo la conducción de Juan Pablo Valdés.

La decisión adquiere especial relevancia porque se produce mientras el Gobierno de Corrientes insiste en la necesidad de que los municipios administren sus recursos con prudencia. En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial reunió a funcionarios de distintas localidades en jornadas de capacitación sobre Responsabilidad Fiscal, donde se abordaron las reglas para el manejo de las cuentas públicas.

La Serenata a Santo Tomé era una de las principales actividades previstas dentro del calendario de festejos por el aniversario de la ciudad. Sin embargo, el municipio resolvió dejarla sin efecto ante las restricciones económicas que enfrenta.

El recorte no significa que Santo Tomé haya cancelado todas las celebraciones. Las autoridades locales mantienen otras propuestas previstas para agosto, aunque con una programación más acotada respecto del esquema anunciado inicialmente.

La suspensión de una actividad cultural tradicional pone de manifiesto cómo las restricciones presupuestarias comienzan a impactar también sobre eventos comunitarios que forman parte de la identidad de las localidades.

En este sentido, la situación de Santo Tomé coincide con el mensaje que la administración provincial viene transmitiendo a los municipios en materia de responsabilidad fiscal. Durante una jornada organizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, funcionarios provinciales analizaron junto a representantes municipales distintos aspectos vinculados con la elaboración, ejecución y control de los presupuestos.

El objetivo de estos encuentros es fortalecer las herramientas de planificación financiera y promover un manejo responsable de los fondos públicos. En ese marco, la Provincia planteó la importancia de preservar los recursos municipales y administrar las cuentas con prudencia.

El gobernador Juan Pablo Valdés justificó el recorte de salarios en los municipios y le pidió a los intendentes que sigan con el ajuste. "Hay que saber administrar y ser eficientes, hay que saber decir que no", afirmó el mandatario radical.

Pese a que el mandatario radical señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano Gustavo "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas"; el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.

Corrientes, entre las provincias con mayor caída del empleo privado formal: retrocedió 5,3%

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo registrado en el sector privado cayó un 5,3% interanual en Corrientes, y que se ubicó entre las provincias más afectadas por la caída del empleo privado formal en Argentina.

A través del informe titulado "Situación y Evolución del Trabajo Registrado”, a nivel país, el empleo privado registrado mostró una caída del 1,5% en comparación con marzo de 2025, lo que representa la pérdida de 96.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses. El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado se ubicó en 6,188 millones.

Sin embargo, la situación de Corrientes aparece entre las más preocupantes del país con una retracción del 5,3%. Sólo Tierra del Fuego (-9%) y Chubut (-6,8%) registraron caídas más profundas, mientras que Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%) completaron el grupo de provincias más afectadas.

La caída del empleo formal en Corrientes se produce en un contexto de desaceleración económica que afecta a distintos sectores productivos y comerciales. Si bien el informe nacional no discrimina las causas específicas por provincia, especialistas vienen señalando el impacto de la menor actividad económica, la retracción del consumo interno y la paralización de proyectos vinculados a la obra pública como algunos de los factores que explican el deterioro del mercado laboral a nivel provincial.