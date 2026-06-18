Crisis financiera en Corrientes: otro municipio se declaró en emergencia económica por deudas millonarias

Las otras comunas correntinas que se declararon en emergencia económica en el primer semestre de este año, son: Virasoro, Paso de la Patria, Santa Lucía y Mercedes.

La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural que ya no puede ser disimulada. La localidad correntina de Garaví, perteneciente al Departamento de Santo Tomé, se declaró en emergencia económica debido a las deudas a las que debe hacer frente.

El intendente Jeroban Márquez fundamentó la declaratoria en la herencia de la crisis recibida por la gestión anterior: según detalló, el compendio de compromisos asciende a $325.387.908,88 y se remonta a pasivos de los ejercicios económicos de 2020 hasta finales de 2025

La falta de fondos ya tiene consecuencias directas y graves. Según advirtió el intendente, el municipio enfrenta embargos que congelan sus recursos debido a juicios con sentencia firme y a una alarmante cantidad de cheques sin fondos. Para colmo, la administración debe responder a las intimaciones y observaciones del Tribunal de Cuentas de Corrientes, que reflejan las irregularidades del período anterior.

Además de Garaví, las otras comunas correntinas que se declararon en emergencia económica en el primer semestre de este año, son: Virasoro, Paso de la Patria, Santa Lucía y Mercedes.

El gobernador Juan Pablo Valdés justificó el recorte de salarios en los municipios y le pidió a los intendentes que sigan con el ajuste. "Hay que saber administrar y ser eficientes, hay que saber decir que no", afirmó el mandatario radical.

Pese a que el mandatario radical señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano Gustavo "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas"; el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.

El intendente Jeroban Márquez fundamentó la declaratoria en la herencia de la crisis recibida por la gestión anterior.

Corrientes, entre las provincias con mayor caída del empleo privado formal: retrocedió 5,3%

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo registrado en el sector privado cayó un 5,3% interanual en Corrientes, y que se ubicó entre las provincias más afectadas por la caída del empleo privado formal en Argentina.

A través del informe titulado "Situación y Evolución del Trabajo Registrado”, a nivel país, el empleo privado registrado mostró una caída del 1,5% en comparación con marzo de 2025, lo que representa la pérdida de 96.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses. El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado se ubicó en 6,188 millones.

Sin embargo, la situación de Corrientes aparece entre las más preocupantes del país con una retracción del 5,3%. Sólo Tierra del Fuego (-9%) y Chubut (-6,8%) registraron caídas más profundas, mientras que Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%) completaron el grupo de provincias más afectadas.

La caída del empleo formal en Corrientes se produce en un contexto de desaceleración económica que afecta a distintos sectores productivos y comerciales. Si bien el informe nacional no discrimina las causas específicas por provincia, especialistas vienen señalando el impacto de la menor actividad económica, la retracción del consumo interno y la paralización de proyectos vinculados a la obra pública como algunos de los factores que explican el deterioro del mercado laboral a nivel provincial.