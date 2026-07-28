Terminator 2: el juicio final vuelve a los cines en su 35° aniversario

Terminator 2: el día del juicio final vuelve a los cines.

Cuando Terminator 2: El día del juicio final llegó a los cines en 1991, pocos imaginaban que la continuación de la película de ciencia ficción dirigida por James Cameron terminaría convirtiéndose en una de las obras más influyentes de la historia del cine. Con una combinación de acción, drama, innovación tecnológica y una historia que amplió el universo de la franquicia, la producción no solo superó a su predecesora en taquilla, sino que estableció nuevos estándares para Hollywood. Y a 35 años de su estreno, la película tendrá su relanzamiento en cines argentino el 27 de agosto.

La trama transcurre varios años después de los acontecimientos de la primera película. Sarah Connor vive convencida de que el futuro apocalíptico provocado por las máquinas todavía puede evitarse, mientras su hijo, John Connor, es apenas un adolescente destinado a convertirse en el líder de la resistencia humana. Desde el futuro llegan dos viajeros. El primero es el letal T-1000, un modelo de Terminator mucho más avanzado, capaz de adoptar cualquier forma gracias a su estructura de metal líquido. Su misión consiste en eliminar a John antes de que pueda convertirse en el hombre que derrotará a las máquinas.

Sin embargo, la resistencia envía un inesperado protector: un viejo modelo T-800, idéntico al asesino que intentó matar a Sarah años atrás, pero ahora reprogramado para defender al joven Connor. Esa inversión de roles transforma completamente la dinámica de la historia y convierte al antiguo villano en uno de los héroes más recordados del cine. A partir de allí comienza una carrera contrarreloj para impedir el desarrollo de la inteligencia artificial Skynet y evitar el llamado "Día del Juicio", el momento en que las máquinas toman el control del planeta y desencadenan una guerra nuclear.

El éxito de la película también descansó sobre un reparto que terminó convirtiéndose en un clásico del cine de acción. Arnold Schwarzenegger volvió a interpretar al T-800, aunque esta vez dejó atrás el papel de villano para convertirse en el protector de John Connor. Su actuación terminó consolidándolo como una de las mayores estrellas de Hollywood. Por su parte, Linda Hamilton regresó como Sarah Connor con una transformación física y psicológica que sorprendió al público. La actriz pasó de interpretar a una joven perseguida en la primera entrega a una guerrera preparada para enfrentar el fin del mundo, en uno de los personajes femeninos más influyentes del cine de acción.

La combinación de efectos digitales, maquillaje, animatrónica y efectos prácticos marcó un antes y un después en Hollywood. Muchas de las técnicas desarrolladas para esta película serían fundamentales para producciones posteriores como Jurassic Park, The Matrix e incluso las grandes franquicias de superhéroes del siglo XXI.

El aviso de James Cameron a los fanáticos de Terminator 2

A través de un comunicado, el director James Cameron afirmó que Terminator 2 se podrá ver, por primera vez, en formato 3D: “T2 se hizo para los cines, y nuestra versión en 3D, cuidadosamente preparada y que regresa a la gran pantalla, es la mejor manera de ver la película. Creo que después de 35 años ya podemos revelar detalles importantes, así que ¡ALERTA DE SPOILER!: ¡Los buenos vencen a la superinteligencia artificial! Y quizás ese sea un mensaje de esperanza que todos necesitamos este verano”.