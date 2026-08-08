Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 8 de agosto 2026

Andy Kusnetzoff volverá a conducir PH: Podemos Hablar, que estrenará su nueva temporada el sábado 8 de agosto por Telefe

La nueva temporada de PH: Podemos Hablar ya tiene fecha de estreno y confirmó a los primeros famosos que participarán del ciclo. Con Andy Kusnetzoff nuevamente al frente del programa, Telefe apuesta por una mesa integrada por figuras de distintos ámbitos del espectáculo, el periodismo, la música y las redes sociales.

Los invitados confirmados para el debut de PH: Podemos Hablar

Después de varios meses de expectativa, PH: Podemos Hablar regresa a la pantalla de Telefe con el estreno de su octava temporada. El primer programa se emitirá el sábado 8 de agosto desde las 21:30 y contará con cinco invitados que compartirán anécdotas personales, historias de vida y distintos momentos de sus carreras, una de las marcas registradas del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Los confirmados para esta primera emisión son:

Martín Cirio.

Yanina Latorre.

Carolina Ardohain.

La Joaqui.

Diego Leuco.

Como ocurre habitualmente en el formato, los invitados participarán de las tradicionales consignas propuestas por el conductor y repasarán diferentes experiencias personales, tanto de su presente como de etapas anteriores de sus vidas.

Cómo será el regreso de PH: Podemos Hablar a Telefe

El programa vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la programación de los sábados por la noche de Telefe, manteniendo la esencia que lo convirtió en uno de los ciclos de entrevistas más exitosos de la televisión argentina.

A lo largo de cada emisión, Andy Kusnetzoff propone distintas dinámicas para que los invitados compartan vivencias, recuerdos y situaciones que marcaron sus trayectorias personales y profesionales.

La combinación de figuras provenientes de distintos ámbitos busca generar conversaciones espontáneas, cruces inesperados y momentos de humor, emoción o reflexión, elementos que caracterizaron al programa desde sus primeras temporadas.

Con esta nueva edición, Telefe apuesta nuevamente por un formato consolidado que ha logrado mantenerse vigente gracias a la variedad de invitados y a la profundidad de las entrevistas.

Qué había dicho Andy Kusnetzoff sobre la vuelta del programa

Meses antes de confirmarse oficialmente el regreso, Andy Kusnetzoff ya había dejado abierta la posibilidad de una nueva temporada. En abril, durante una entrevista con el programa SQP (América TV), el conductor fue consultado sobre el futuro del ciclo y respondió: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".

Además, dejó en claro que el vínculo entre el programa y Telefe seguía siendo positivo: "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", expresó Andy Kusnetzoff.

Finalmente, esas declaraciones terminaron anticipando lo que hoy ya es una realidad: el regreso de PH: Podemos Hablar con una nueva temporada y un grupo de invitados que promete dar inicio a una nueva etapa del ciclo.

El ciclo mantendrá su formato tradicional, con historias personales, cruces entre los invitados y las clásicas consignas del conductor.

Cuándo y dónde ver el estreno de PH: Podemos Hablar

El primer programa de la octava temporada se emitirá el sábado 8 de agosto de 2026 a partir de las 21:30 por Telefe. La expectativa por el regreso es alta, ya que el ciclo vuelve después de una pausa y lo hace con una propuesta que mantiene el formato que lo consolidó en la televisión argentina. La presencia de periodistas, artistas, conductores e influencers en una misma mesa anticipa una noche con historias personales, confesiones y momentos que seguramente volverán a marcar la agenda del espectáculo durante el fin de semana.