Coyote vs. Acme: el Coyote demanda a ACME en la nueva película de Looney Tunes

Los Looney Tunes vuelven al cine con una película que combina animación y acción real (como Space Jam y Looney Tunes: de nuevo en acción). En Coyote vs Acme el Coyote, histórico personaje que persigue al Correcaminos, tendrá su primera aventura en solitario.

Después de décadas de persecuciones, explosiones y trampas que terminaron saliendo mal, el Coyote está dispuesto a cambiar de estrategia. En Coyote vs. Acme, el histórico personaje de los Looney Tunes se enfrenta a una situación completamente nueva: decide demandar a ACME, la compañía responsable de los productos que utilizó una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos.

La película llegará a los cines el próximo 27 de agosto y combinará acción real con animación para llevar a uno de los personajes más queridos de la animación a una historia que mezcla comedia, aventura y sátira. La premisa gira alrededor de una idea tan disparatada como reconocible para los seguidores de los Looney Tunes: ¿qué sucedería si el Coyote dejara de intentar perfeccionar sus trampas y decidiera responsabilizar a la empresa que le proporcionó todos esos artefactos?

Cómo está conformado el reparto de actores humanos

A partir de esa situación se desarrolla una historia que enfrenta al personaje con ACME y convierte sus interminables fracasos en el punto de partida de una batalla judicial. La película cuenta con un elenco de actores que acompaña a los personajes animados. John Cena lidera el reparto junto a Will Forte, conocido por sus trabajos en Saturday Night Live y The Last Man on Earth. También forman parte de la producción Lana Condor, protagonista de la saga To All the Boys I've Loved Before, y Tone Bell.

Poster de Coyote vs ACME, película de los Looney Tunes que se estrena en cines el 27 de agosto.

La dirección está a cargo de Dave Green, mientras que el guión fue escrito por James Gunn, responsable de películas como Guardianes de la Galaxia y The Suicide Squad, junto con Samy Burch y Jeremy Slater. La combinación busca poner en diálogo dos mundos diferentes: por un lado, el humor físico y descontrolado que caracteriza a las historias del Coyote y el Correcaminos; por otro, una trama vinculada con una empresa y sus responsabilidades frente a los consumidores.