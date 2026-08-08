La Conmebol anunció la muerte de Jorge Messi con un triste comunicado: "Profundo dolor"

El triste anuncio de la Conmebol sobre la muerte de Jorge Messi

La Conmebol anunció la muerte de Jorge Messi con un triste comunicado en sus redes sociales. La entidad presidida por Alejandro Domínguez le dedicó unas palabras a Lionel Messi después de la noticia del deceso de su padre, quien lo acompañó en todo momento. A su vez, el organismo compartió una imagen de ambos juntos y le deseó fuerza a toda la familia del astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina.

El comunicado de la Conmebol por la muerte de Jorge Messi

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.

Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Que descanse en paz.

El comunicado de Conmebol sobre la muerte de Jorge Messi

Noticia en desarrollo...