La destrucción del trabajo formal ahoga al Gran Rosario: 10 mil nuevos desocupados en dos años

En medio de la crisis económica que provocó el presidente Javier Milei con sus medidas y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro, el mercado laboral del Gran Rosario atraviesa un momento complejo. Según los datos difundidos por el Indec correspondientes al primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación en el aglomerado aumentó al 8,2%, lo que representa un incremento de más de un punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato más preocupante es que, en el transcurso de doce meses, se sumaron 10 mil nuevos desocupados a la población activa. Los niveles se explican principalmente por la baja incidencia del empleo público en el mercado laboral local, pero sobre todo por el deterioro de microempresas.

El crecimiento de la oferta de mano de obra superó ampliamente la capacidad de absorción del mercado. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, 27 mil personas se incorporaron a la búsqueda de trabajo, mientras que solo se crearon 18 mil puestos laborales, una brecha que evidencia la dificultad estructural de la región para generar empleo de calidad.

La tasa de actividad del aglomerado rosarino, que mide la proporción de personas en edad de trabajar que están ocupadas o buscan empleo, se ubicó en el 51,2%, consolidándose como una de las más altas del país. Este dato refleja una fuerte presión sobre un mercado que ya muestra signos de saturación.

El aglomerado que conforman San Nicolás y Villa Constitución, en el cordón siderúrgico, se convirtió en el de mayor desempleo del país, con una alarmante tasa del 10,4%. Estos datos no son aislados: entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el número de empresas registradas en territorio santafesino cayó en 660 unidades, mientras que la cantidad de trabajadores con empleo formal se redujo en 6.143 personas.

En diciembre de 2023, Santa Fe contaba con 50.729 empresas registradas. Para marzo de 2026, ese número había descendido a 47.656, lo que implica la desaparición de 3.073 unidades productivas en poco más de dos años.

La canasta básica en Rosario aumentó 39% en un año

La canasta básica en Rosario elaborada por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) registró un incremento mensual del 2,44% en junio, mientras que en los últimos doce meses acumuló una suba del 39,02%.

El informe muestra que una familia integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $2.301.630,73 para afrontar los gastos habituales de consumo y servicios durante el sexto mes del año. De ese total, 878.677,26 pesos correspondieron a productos de consumo masivo y 1.422.953,47 pesos a servicios básicos del hogar.

La variación mensual se explicó principalmente por el fuerte incremento de frutas y verduras, que aumentaron 21,37% respecto de mayo, muy por encima del promedio general. Además, incidieron las subas en alquileres e impuestos (5,24%), servicios para la vivienda (2,26%) y servicios personales (1,69%). En contraste, el precio de las carnes mostró una leve baja del 0,51%, al igual que el rubro bebidas, que descendió 0,56%.

Entre los productos y servicios que más impactaron en el presupuesto familiar durante junio, también se detallan los aumentos en alquileres (7,04%), seguros del automóvil (12,21%), medicamentos (3,11%), prepagas (2,75%), gas (2,72%), energía eléctrica (2,14%) y servicios de telecomunicaciones (4,50%).