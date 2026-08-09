El electorado joven se aleja de Milei y puede inclinar la balanza electoral

El debate por la extranjerización de las tierras mostró que el sentimiento nacional, que volvió a tomar impulso a partir del triunfo de la selección contra Inglaterra en el Mundial y la bandera de los jugadores por Malvinas, permanece muy fuerte en buena parte de la sociedad argentina. También entre los jóvenes, que tuvieron además el incentivo de varios artistas y deportistas muy populares que acompañaron el reclamo de que "La Patria no se vende". Desde su irrupción en política, el sector juvenil fue el principal sostén de Javier Milei, que ahora ve cómo ese electorado se le aleja y empieza a mirar otras opciones. Dado que casi el 53% del padrón estará compuesto por menores de 39 años, esa tendencia podría terminar definiendo los comicios presidenciales.

La cantante Lali Espósito, el músico Catriel y el futbolista Lisandro Martínez suelen expresar sus opiniones sobre cuestiones de actualidad, por lo que no llamó tanto la atención que mostraran su rechazo al proyecto de ley que se trató el jueves en el Senado. Mucho más llamativo fue que lo hicieran las cantantes Tini Stoessel (21,5 millones de seguidores en Instagram), Emilia Mernes (9,6 millones) y el streamer Martín Cirio (1,4 millones), y que el automovilista Franco Colapinto (5,8 millones) y la esposa de Leo Messi, Antonela Roccuzzo (42 millones), también se hicieran eco de la cuestión. "Hay una sensibilidad distinta. Se nota un cambio de clima; si no, personajes tan conocidos no hubieran salido", analizaba Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina.

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Como viene ocurriendo con las encuestas conocidas en las últimas semanas, el nuevo trabajo de Atlas Intel mostró a Milei en caída, con una aprobación del 37,1% y un rechazo del 62,4%. Pero lo que más llamó la atención fue el desagregado por edades: el Presidente obtuvo sus peores números entre los electores de 16 a 24 años (23,1% de aprobación y 76,9% de rechazo) y de 25 a 34 años (26,9% de aprobación y 71,9% de rechazo). "El sostén de Milei siempre fue la sintonía con la opinión pública, pero esto está cambiando. Donde empieza a desgastarse más es en el público juvenil", señaló Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero, en diálogo con Futurock.

Más allá de que la ley sobre extranjerización pueda haber actuado como detonante, el origen del malestar estaría en una economía que no les resulta como habían imaginado. "La insensibilidad que muestra el Presidente ante temas que son claves, como el endeudamiento de las familias, hace ver a los jóvenes que 'es más de lo mismo'. Es decir, que entra dentro de la lógica de la casta política que él venía a combatir", continuó Vilker. En 2023, recordó, muchos de esos jóvenes convencieron a sus padres para que votaran a Milei. Hoy, esos padres ven deteriorarse su situación económica y sus hijos tampoco sienten que haya mejorado la propia. Más bien sucedió lo contrario.

Opina Argentina tendrá este domingo lista una nueva encuesta con números de Milei a la baja: una aprobación del 36%, similar a la registrada por Atlas Intel, aunque con una segmentación diferente. "Hay una caída en todos los segmentos, pero en nuestros números siguen estando mejor entre los jóvenes. Ahí la aprobación es del 45%, pero hay que pensar que llegó a estar por encima del 70%. Es muy significativo lo que sucede", remarcaba Nejamkis. Si bien la oposición coincidió en la calle con esos jóvenes que se expresaron contra la extranjerización de las tierras, todavía no consigue sumarlos. Pasan así a engrosar las filas de los desencantados y, si la tendencia no cambia, probablemente terminen entre los que se alejan de las urnas.

"Si esto fracasa, va a ser el primer fracaso fuerte de esta generación. Los jóvenes habitan y se informan en lugares que los partidos tradicionales no conocen y tratan casi despectivamente. Las oposiciones no lo están viendo. No saben cómo hablarles ni dónde ir a buscarlos. Porque no están en la básica, ni en la casa del pueblo ni en el comité. Están en otro lado", señalaba Lara Goyburu, de Management & Fit, días atrás en Gelatina. De acuerdo con un sondeo realizado por el observatorio Pulsar-UBA, siete de cada diez jóvenes afirman estar poco o nada interesados en política. Además, el 81% no habla de política con sus amigos y el 65% tampoco lo hace en el ámbito familiar. Entre ellos prevalece una mayoría con preferencia por la democracia, pero atravesada por la indiferencia.

Una forma de intentar acercarse es debatir acerca de sus problemáticas. Es lo que hará el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado para enfrentar a Milei, el próximo sábado 22 en San Martín, donde lanzará la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. En realidad, la actividad estaba prevista para el 6 de junio pasado, pero se postergó por el fallecimiento del Indio Solari, cuya despedida fue otro evento que unió a los jóvenes con el sentimiento nacional y que la Provincia supo organizar ante el corrimiento de la Nación. El encuentro en San Martín tendrá como ejes la salud mental, el trabajo, la educación, la vivienda y el uso de las tecnologías. Cada tema tendrá un documento disparador para el debate y el cierre estará a cargo de Kicillof, quien buscará sintetizar una propuesta para una juventud que hoy mira la política de lejos. Con los adultos ya atravesados por la grieta que marcó la política de los últimos años, los jóvenes serán el segmento en disputa en la campaña que se viene.