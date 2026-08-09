Kleidermacher: "Muchos migrantes dejaron de atender su salud en Argentina por miedo"

Un libro con la profundidad de otra época. Así podríamos definir a Migrantes, una recopilación de crónicas que cuentan las historias de vida de migrantes que llegaron a la Argentina junto a datos duros que explican el fenómeno de la diáspora.

"La imagen de un país de puertas abiertas ha variado a lo largo de su historia, y hoy resurgen con fuerza los discursos que reclaman "Un Estado para los argentinos", pero ¿quiénes son -o quiénes somos- los argentinos?", se pregunta la autora Gisele Kleidermacher.

En una entrevista con El Destape explica que los migrantes ya comenzaron a dejar de asistir a centros de asistencia social por miedo, en una forma de autoexclusión como reflejo de defensa del ataque público y mediático.

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El libro muestra el éxodo venezolano, la llegada de rusos que huyen de la movilización militar y la censura, los sirios desplazados por una guerra civil devastadora, los chinos insertos en circuitos de deuda y comercio rígidos, y los senegaleses que sostienen una tradición migratoria basada en la ética del trabajo y ritos de fe.

-En el libro aparecen historias concretas de personas migrantes. ¿Qué prejuicios sobre los extranjeros en la Argentina encontraste con mayor frecuencia?

-Que vienen a a quitar el trabajo, que vienen a a ocupar los servicios sociales. Creo que son son prejuicios que siguen que siguen vigentes.

-Javier Milei impuso un DNU que amenaza con expulsar a extranjeros que cometan determinados delitos. ¿Creés que medidas de este tipo pueden influir en la percepción social sobre toda la población migrante, incluso quienes no tienen ningún conflicto con la ley?

-Son cosas que vienen sucediendo, que se vienen publicitando, sobre todo en redes sociales y desde ya que influyen en la mirada criminalizante hacia hacia los migrantes. Los estereotipos se construyen sobre un conjunto de personas sin distinguir quiénes son efectivamente los que cometen delitos o no. De modo que estas medidas inciden en los imaginarios que las personas construyen sobre los migrantes en general.

-¿Observás que en los últimos años crecieron los discursos de odio o de estigmatización hacia los migrantes? ¿Qué consecuencias concretas tienen en la vida cotidiana de quienes llegan al país?

-Sí, crecieron los discursos de odio, sobre todo con el ascenso de las derechas y y esta focalización que se da de manera creciente en esta mirada securitista y criminalizante de la migración. Esto tiene efectos concretos en la vida de los migrantes que se sienten mirados con cierto rechazo o incluso perciben también esta sensación de amenaza, sobre todo, migrantes de clases más bajas o migrantes que están en situación irregular. Entonces tienen mayores temores y ya no se acercan a los servicios de salud porque consideran que eso puede ser un problema. Esto tiene un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas migrantes en todas las actividades que desarrollan y que limitan sus derechos.

- ¿Dónde dejaron de atenderse los migrantes y por qué sienten miedo?

-En el último tiempo, los migrantes están evitando atenderse sobre todo en los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria) en Buenos Aires, porque temen que les pidan los documentos que algunos los tengan vencidos. Muchos migrantes además no están accediendo a las jubilaciones, porque les exigen 30 años de residencia, por lo tanto el tema del peso en el Estado no es tal. Estuve hablando con personas que trabajan en centros de salud de barrios de bajos recursos de la Capital Federal que observan el temor de los migrantes. Muchos administrativos están pidiendo DNI para atenderlos cuando en realidad no es un requisito obligatorio para atenderlos.

-Después de escuchar y reconstruir tantas historias, ¿qué fue lo que más cambió en tu propia mirada sobre la migración?

-Cuando se escuchan tantas historias diferentes, pero también prima la diversidad de destinos, de trayectorias, de situaciones adversas con las que deben lidiar en sus vidas cotidianas, se tiende a creer que quienes tienen mayor capital social o económico están exentos de lidiar con determinadas situaciones. Pero lo cierto es que la migración en algún punto, si bien las trayectorias son diferentes, igualan ciertas sensaciones de desamparo como la cuestión del duelo migratorio.

-En momentos de crisis económica suele instalarse la idea de que los inmigrantes “quitan trabajo” o “abusan de los servicios públicos”. ¿Qué muestran las historias que recopilaste frente a esas afirmaciones?

-Esta idea de que quitan trabajo, de que abusan eh de los servicios de salud, creo que en algún punto las historias muestran eh que no es así, que la mayoría de los migrantes que han llegado a la Argentina han generado sus propios eh empleos, sus propios emprendimientos eh y algo que siempre digo que es que eh desde el momento en que llegan al país ellos ya están pagando impuestos, están pagando el 21% del IVA, están contribuyendo a la economía del país porque la agilizan, la movilizan, así que me parece eh bueno, un un gran mito este de del abuso de los servicios y y de la y de la quita del trabajo.

-Desde la mirada de los migrantes que entrevistaste, ¿cómo nos ven los argentinos?

-Eso va variando mucho con la experiencia de cada uno. No quiero pecar en realizar generalizaciones. Algunos nos ven como gente muy cálida, esto que nos gusta escuchar, ¿no? De que somos un país muy receptivo. Otros han tenido experiencias más negativas.

-¿Existe una diferencia entre la hospitalidad que históricamente la Argentina reivindica como parte de su identidad y la experiencia real que viven hoy quienes llegan al país?

-Creo que existe una diferencia entre esta hospitalidad histórica que la Argentina reivindica y la experiencia real que viven los migrantes, no solo los que llegan hoy, sino los que llegaron hace 50 u 80 años. Me parece que hay que problematizar a veces esas imágenes, esas historias idealizadas.

-¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la discriminación a los migrantes?

-Es muy clásica la placa de Crónica eh de que murieron atropellados eh una persona y dos bolivianos. Esta cuestión de quitarle humanidad a las personas migrantes creo que es central a la hora de cómo se cuentan las historias y de poder mostrar la pluralidad de voces y darles la misma centralidad a todas.Y problematizar también estos estereotipos respecto de las avalanchas, respecto de los migrantes como narcos o como amenaza.

Acerca de la autora:

Gisele Kleidermacher es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciada en Sociología. Es Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Directora de Proyectos de Reconocimiento Institucional en Investigación (PRII) con sede en la Facultad de Ciencias Sociales, (UBA) en temáticas relacionadas a las representaciones sociales, migraciones y discriminación en escuelas. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y participado en Congresos Científicos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se centran en las Migraciones Africanas, Representaciones Sociales, Racismo y Discriminación.