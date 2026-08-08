Otamendi explotó en River contra el arbitraje por el penal no cobrado ante Tigre: "No entiendo"

River Plate volvió a perder ante Tigre y Nicolás Otamendi apuntó contra el arbitraje y el VAR por el penal reclamado sobre Ángel Correa.

River Plate no levanta cabeza en el Torneo Clausura y Nicolás Otamendi no ocultó su bronca después de la derrota 1-0 ante Tigre. El capitán del "Millonario" asumió la responsabilidad por los errores del equipo, pero también cuestionó con dureza al arbitraje por el penal no sancionado a Ángel Correa y lanzó una irónica crítica al funcionamiento del VAR en el fútbol argentino.

Después del encuentro en Victoria, Otamendi fue uno de los encargados de ponerle voz al malestar del plantel. El defensor reconoció que River cometió errores que terminaron siendo determinantes, aunque también dedicó buena parte de su análisis a las decisiones arbitrales.

"Tenemos que luchar contra todo porque, lamentablemente, los árbitros tienen que tener más el control, teniendo asistente por fuera, analizando jugadas que ante la duda hay que analizarla bien, no resolverla lo más rápido posible. La verdad que da bronca", explicó el exjugador de Benfica.

Otamendi apuntó contra el arbitraje tras la derrota de River

Uno de los momentos que más molestó a Otamendi ocurrió durante el primer tiempo. Correa cayó dentro del área después de una infracción de Nahuel Banegas y desde el banco y los futbolistas de River reclamaron que debía sancionarse penal.

Para el campeón dle mundo, la acción fue evidente. “A mi criterio y por lo que me dicen todos, fue un claro penal”, afirmó Otamendi, quien dejó expuesta su disconformidad con la decisión tomada por los árbitros.

Pero su crítica no terminó allí. El defensor aseguró que River viene sufriendo la falta de sanciones en acciones menores y resumió su sensación con una frase contundente: “No están cobrando las chiquitas”.

La bronca del experimentado defensor quedó todavía más clara cuando explicó la respuesta que recibió durante el partido. Según contó, desde el arbitraje le señalaron que la jugada sobre Correa no había sido un “penal claro”.

El jugador de 40 años también aprovechó la conferencia para cuestionar el funcionamiento del VAR en el fútbol argentino. Y para hacerlo, eligió una comparación irónica con el fútbol inglés. “Las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League, que tiene toda la tecnología. Se ve que acá las resuelven más rápido que allá”, expresó. La frase estuvo acompañada por otra pregunta que expuso su enojo: “La verdad que no entiendo quién es el encargado de los árbitros”.

La autocrítica de Otamendi: “Estamos en un momento crítico”

Más allá de sus cuestionamientos, Otamendi también evitó responsabilizar exclusivamente a los árbitros por el presente de River. El defensor entendió que el plantel debe hacerse cargo de sus propios errores y corregirlos cuanto antes.

“Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, en donde tenemos que no cometer los errores que cometimos, que lamentablemente nos costaron tres puntos más”, reconoció.

El capitán también planteó que River debe “pelear contra todos” y admitió que, pese a algunos buenos pasajes futbolísticos, los resultados no acompañan. El análisis se condice con lo ocurrido ante Tigre: River tuvo el control de la pelota durante largos períodos, pero volvió a mostrar enormes dificultades para convertir esa posesión en situaciones concretas de gol.