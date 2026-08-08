River Plate no levanta cabeza: perdió ante Tigre, sigue sin marcar en el Torneo Clausura y Eduardo “Chacho” Coudet dejó una advertencia sobre su futuro.

River Plate atraviesa uno de sus momentos más delicados y la derrota ante Tigre por 1 a 0 significó la sexta caída consecutiva, dejó al equipo sin puntos ni goles en el Torneo Clausura y último en la Zona B. Después del partido, Eduardo “Chacho” Coudet habló de su continuidad y deslizó plazos si siguen los malos resultados.

El entrenador de River no esquivó el momento que atraviesa el equipo. Tras la caída de visitante, Coudet reconoció que ya se habló de plazos y dejó claro que su permanencia estará atada a la aparición de resultados.

“Sí, he hablado de tiempo. Si veo que no se empiezan a dar resultados, obviamente no le voy a hacer ni mal a River, ni al hincha, ni al club ni a esta dirigencia que confió en mí”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa, minutos después de la derrota.

River volvió a tener la pelota, pero no encontró el camino

El desarrollo del encuentro mostró una tendencia que se repitió durante buena parte de los últimos partidos. River tuvo una marcada posesión durante el primer tiempo, pero no logró transformar ese dominio territorial en ocasiones concretas.

El equipo dirigido por Coudet encontró dificultades para elaborar una circulación de pelota capaz de romper el bloque defensivo de Tigre. El Matador cedió protagonismo y apostó por atacar rápidamente cada vez que recuperaba la pelota.

En ese contexto, una de las situaciones más discutidas se produjo dentro del área de Tigre. Ángel Correa cayó después de una intervención de Nahuel Banegas y River reclamó penal, aunque la infracción no fue sancionada. El primer tiempo terminó sin goles y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

El error de Aníbal Moreno que Tigre convirtió en gol

La historia no cambió demasiado durante el complemento. River siguió manejando la pelota y consiguió instalarse durante más tiempo en campo rival, pero volvió a fallar en la zona donde se definen los partidos.

Tigre esperaba una oportunidad para golpear de contra y la encontró sobre el tramo final del encuentro. A los 35 minutos, Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha luego de la presión de Jabes Saralegui. El Matador reaccionó inmediatamente y lanzó un ataque directo.

Nacho Russo recibió en posición favorable, quedó frente a Santiago Beltrán y resolvió con precisión para marcar el 1-0. El delantero definió mano a mano y desató el festejo en el estadio José Dellagiovanna.

River buscó el empate durante los últimos minutos, pero nuevamente mostró los mismos inconvenientes: poca claridad, escasa profundidad y dificultades para transformar la posesión en peligro.

La preocupante racha que arrastra River

La caída frente al "Matador" no fue un resultado aislado. El mal momento de River comenzó a profundizarse desde el inicio del segundo semestre. Primero llegó la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, que se impuso 3-1. Después, el equipo encadenó derrotas por 1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia La Plata, Rosario Central y ahora Tigre.

El dato más duro aparece al mirar la tabla del Torneo Clausura: River es el único equipo que todavía no sumó puntos ni convirtió goles. Con cuatro fechas disputadas, permanece último en la Zona B.

En la Tabla Anual, mientras tanto, el Millonario ocupa el undécimo lugar con 29 unidades. Su última victoria en el ámbito local fue el 16 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura. Tigre, en cambio, aprovechó el triunfo y escaló hasta el decimotercer puesto de la acumulada, con 27 puntos.

Ahora River tendrá que responder en la Copa Sudamericana

El calendario no le dará demasiado tiempo a River para procesar la crisis. El próximo miércoles, desde las 21:30, visitará a Independiente Santa Fe en Colombia por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La revancha se disputará una semana después en el Monumental. Entre ambos encuentros internacionales, el equipo de Coudet deberá afrontar otro compromiso por el Torneo Clausura: recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto desde las 18.

El desafío será doble para River: cambiar rápidamente la imagen futbolística y, sobre todo, empezar a conseguir resultados. Después de seis derrotas consecutivas, las propias palabras de Coudet dejaron planteada una pregunta que ya empieza a instalarse con fuerza: ¿cuánto tiempo más tendrá el entrenador para revertir la situación?