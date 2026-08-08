La argentina detenida el pasado 11 de julio por el ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, acordó ser liberada bajo una fianza de US$ 10.000. La excarcelación de Iliana Lick se conoce un día después de que se conozca el caso de Matías Pourrain, un jugador de fútbol argentino también detenido en las últimas horas cuando viajaba de Florida a Los Ángeles.

"Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000", escribió en redes sociales la pareja de la argentina, Steven Melchiorre.

Iliana Lick, de 30 años, había ingresado a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista y estaba instalada desde 2025 junto a Melchiorre en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera mientras esperaba una resolución sobre un trámite migratorio que le permitiría permanecer en el país.

"Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio", agregó su pareja.

Pese a la medida, Melchiorre señaló que su liberación no es inmediata ya que "todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos". "Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante”, añadió.

Cómo fue detenida

El 11 de julio, cuando fue detenida, Lick intentaba junto a un grupo de amigos viajar desde Filadelfia hasta Kansas para presenciar el partido que la Selección Argentina terminó ganándole a Suiza y obteniendo el pase a las semifinales.

Desde entonces, la ciudadana argentina pasó por distintos centros de detención hasta quedar alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, donde esperaba por la resolución de su situación migratoria.

Anteriormente, su pareja contó que la joven había logrado una prórroga de la visa y que aún estaba pendiente una solicitud que le permitiera obtener un permiso de trabajo. Aún así, las autoridades estadounidenses sostuvieron que se quedó más tiempo del que tenía permitido y por ello fue detenida en el aeropuerto.

El caso del futbolista arrestado

En situaciones similares, durante la tarde del viernes se conoció que un argentino había sido demorado por el ICE en Estados Unidos. Se trataba del futbolista Matías Pourrain, arrestado el jueves en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a tomar un vuelo a Los Ángeles.

La familia y el entorno de Pourrain aseguraron que Matías ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa hace siete años, tiene un pedido de asilo pendiente desde hace años y cuenta con permiso de trabajo vigente y Florida ID.

La abogada del argentino, Regina Borges, explicó a El Destape que recién este viernes pudo comunicarse con Matías por teléfono. Señaló que el jugador fue quien la llamó y, por lo que pudieron hablar y conversar, él "está súper asustado y desesperado", y que ella intentó transmitirle tranquilidad por la chance positiva que tiene respecto a sus papeles.

"Ahora mismo, Matías está en un Processing Center en la ciudad de Miramar, aquí en Florida. Son las oficinas intermedias donde ICE evalúa a los detenidos. De ahí pueden trasladarlo a una cárcel de detención para migrantes", explicó Borges, aunque señaló que no está claro que eso sea así todavía.