Ni QR ni clave: la función del celular que tenés que activar para hacer pagos al instante

Para realizar un pago con NFC, primero hay que configurar el método de pago en el celular.

La tecnología NFC en celulares permite realizar pagos sin contacto con solo acercar el smartphone a una terminal compatible. De esta manera, el teléfono puede funcionar como una billetera digital y permitir compras sin efectivo ni tarjetas físicas, siempre que cuente con NFC, una aplicación de pagos configurada y un comercio con un lector habilitado.

Aunque durante años estuvo asociada principalmente a los teléfonos de alta gama, NFC comienza a estar presente en una mayor cantidad de smartphones. En el caso de Motorola, la compañía asegura que todo su portfolio actual incorpora esta tecnología, incluyendo equipos de distintas gamas. Además de los pagos, NFC puede utilizarse para transporte, accesos, conexión con accesorios y otras funciones cotidianas.

Qué es NFC y cómo funciona en un celular

NFC significa Near Field Communication o comunicación de campo cercano. Es una tecnología inalámbrica que permite intercambiar información entre dispositivos que se encuentran a pocos centímetros de distancia.

Para realizar un pago con NFC, primero hay que configurar el método de pago en el celular. Luego, simplemente se acerca el equipo al lector compatible y la operación se valida mediante los sistemas de seguridad del smartphone. El proceso puede completarse en pocos segundos.

Entre las plataformas que permiten aprovechar esta tecnología se encuentran distintas billeteras digitales y servicios financieros, como Mercado Pago.

NFC y QR: cuál es la diferencia

Los pagos con NFC y códigos QR tienen un objetivo similar, pero funcionan de manera diferente. En el caso del QR, el usuario debe abrir una aplicación de pagos o banca digital, utilizar la cámara del celular y escanear el código.

Con NFC, en cambio, la comunicación se establece de manera inalámbrica entre el teléfono y una terminal compatible. La experiencia es similar a utilizar una tarjeta contactless: alcanza con acercar el dispositivo para iniciar la operación.

Ambos sistemas son seguros y complementarios. El QR se destaca por su accesibilidad, mientras que NFC ofrece una experiencia más directa para quienes cuentan con un celular compatible y un comercio equipado.

NFC comienza a estar presente en una mayor cantidad de smartphones.

Para qué sirve NFC además de pagar

Los usos del NFC en celulares van más allá de las compras. La tecnología puede facilitar la conexión con auriculares, parlantes y otros accesorios compatibles. También puede utilizarse en sistemas de transporte, credenciales digitales para acceder a oficinas, hoteles o eventos, y etiquetas NFC inteligentes capaces de activar determinadas acciones al acercar el smartphone.

Motorola señala que la tecnología ya está disponible en diferentes familias de sus dispositivos, desde modelos de la línea moto g hasta equipos motorola edge, razr y motorola signature.