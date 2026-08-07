Dónde quedan los 3 lugares de Argentina con más tierras en manos de extranjeros

Si bien se cayó el capítulo que buscaba su derogación, el debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 volvió a poner la lupa sobre un fenómeno que atraviesa a varias regiones del país: la extranjerización del suelo argentino. En el país, hay tres municipios que encabezan el ranking por tener más del 50% de su territorio en manos extranjeras.

Cuáles son y dónde quedan los 3 lugares de Argentina con más tierras en manos extranjeras

La normativa vigente establece un límite del 15% de tierras en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental, con un tope del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Sin embargo, como esos porcentajes no se aplicaron de manera retroactiva, existen distritos que superan ampliamente esa barrera. Entre ellos, los departamentos de San Carlos, Molinos y Lácar encabezan el ranking de extranjerización, de acuerdo al informe oficial.

A dónde se encuentra San Carlos, el primer lugar del ranking

San Carlos, es un pequeño departamento de los Valles Calchaquíes que se encuentra al sur de la provincia de Salta. Es la localidad argentina con el porcentaje más alto de tierras en manos extranjeras: el 59,82% de su territorio pertenece a propietarios foráneos, sobre una superficie rural total de 512.297 hectáreas, de las cuales 306.454,25 corresponden a inversores de otros países.

Considerado el pueblo más antiguo de la provincia, San Carlos es conocido como la "Villa de los cinco nombres" por sus sucesivos intentos fundacionales entre 1551 y 1641. Entre sus atractivos se destacan el Dique La Dársena y el Dique Los Sauces, además del río Calchaquí, que atraviesa la zona con sus arboledas de algarrobo. El sitio conserva también un fuerte patrimonio colonial, encabezado por la iglesia San Carlos Borromeo, y una tradición vitivinícola de altura que incluye vinos pateros y cerveza artesanal.

San Carlos es el departamento con más territorio en manos extranjeras de toda Argentina

Dónde queda Molinos, el segundo territorio más extranjerizado

En segundo lugar aparece Molinos, otra localidad de los Valles Calchaquíes salteños, ubicada al sudoeste de la provincia, con el 57,79% de su territorio en manos extranjeras. Sobre una superficie rural de 359.894 hectáreas, 207.985,80 pertenecen a propietarios o inversores de otros países, en gran parte vinculados a la adquisición de fincas y viñedos de altura.

El pueblo, situado a 2.220 metros sobre el nivel del mar y atravesado por la Ruta 40, conserva un rico patrimonio colonial, con la Iglesia San Pedro Nolasco como uno de sus emblemas. También ofrece atractivos naturales como la Laguna del Brealito y una consolidada oferta de enoturismo, con la Bodega Colomé como uno de sus principales exponentes a nivel internacional.

Lácar, el tercer distrito con más tierras extranjerizadas

El tercer puesto corresponde a Lácar, un departamento de la provincia de Neuquén cuya ciudad cabecera es San Martín de los Andes, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia. Ahí, el 54,17% del territorio rural pertenece a personas y sociedades extranjeras, sobre una superficie total de 475.095,11 hectáreas, de las cuales 257.346,02 están en manos foráneas.

Lácar limita al oeste con la República de Chile, lo que lo ubica en una zona fronteriza estratégica. La región se destaca por el lago homónimo, dentro del Parque Nacional Lanín, y por sus bosques andino-patagónicos, además de ser punto de partida de la Ruta de los Siete Lagos.