Vaca Muerta: posible conflicto entre una empresa de servicios y proveedores locales

El cuestionamiento surge porque la empresa Halliburton Argentina le solicitó a las pymes locales “una reducción de hasta el 23% sobre los valores de los contratos vigentes desde agosto y hasta diciembre”.

La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta viene rompiendo récords en la producción de gas y petróleo. Sin embargo, aguas abajo existe la posibilidad latente de que se abra un conflicto en medio del aumento productivo entre una empresa de servicios petroleros que perfora los pozos no convencionales y proveedores pymes locales. El sindicato de los petroleros de Vaca Muerta advirtió por los puestos de trabajo y la cámara de pymes de Añelo cuestionó la medida.

El cuestionamiento surge porque la empresa Halliburton Argentina le solicitó a las pymes locales “una reducción de hasta el 23% sobre los valores de los contratos vigentes desde agosto y hasta diciembre”, según detalló el poderoso Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el más relevante de Vaca Muerta. Además, el gremio advirtió que “este tipo de medidas pone en riesgo a las pymes regionales y al empleo”.

La empresa Halliburton Argentina, filial local de la estadounidense Halliburton Company, es una de las compañías más grandes del mundo en servicios de perforación de pozos no convencionales, fractura (fracking) y completación de las perforaciones, entre otros servicios.

Pymes

La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) se plegó este viernes a la advertencia previa del sindicato y cuestionó la decisión de Halliburton de reducir los valores de los contratos vigentes con los proveedores locales.

La preocupación de la entidad de Añelo, corazón operativo de Vaca Muerta, es que la medida de Halliburton se replique en otras compañías de servicios de perforación que operan en la cuenca neuquina.

La CEISA llamó a conformar una mesa de diálogo con Halliburton para impulsar medidas de eficiencia para la cadena de proveedores de Vaca Muerta, pero, sobre todo, para evitar que la situación se agudice.

Sindicato

“Esto es una calamidad. Las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca”, indicó Marcelo Rucci, secretario general del sindicato con base en Neuquén.

Y añadió en un comunicado que “acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo”.

Estado de alerta

Ante esta situación, el sindicato se declaró en alerta y afirmó que “no permitirá que esa presión termine trasladándose a los trabajadores. La industria recibió enormes beneficios para invertir y producir. No puede ser que nuevamente pretendan que los más débiles paguen los platos rotos”.

Según argumentan desde el sindicato, “las pymes locales no cuentan con márgenes para absorber recortes de semejante magnitud sin afectar su estructura y sus niveles de empleo”.

“Una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad”, concluyó Rucci.