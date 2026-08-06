La Policía agredió a un móvil de TN en el Congreso y Jonatan Viale explotó contra Milei en vivo: "Innecesario"

Un violento episodio se vivió este jueves por la tarde durante la cobertura periodística de las manifestaciones en las afueras del Congreso de la Nación. En medio del operativo montado por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales para despejar la zona, efectivos policiales avanzaron con escudos y gases lacrimógenos directamente contra los periodistas y camarógrafos del canal TN (Todo Noticias) que transmitían en vivo.

La cronista Julieta Vismara y su equipo se encontraban sobre la calle Piedras mostrando la represión y la evacuación de la zona cuando la infantería policial comenzó a empujarlos con los escudos para hacerlos retroceder de manera intempestiva.

"¡Nos corren a nosotros! Nos corren para atrás. Querían desocupar la Avenida de Mayo pero nos sacan a quienes estábamos trabajando y mostrando esto", relató la movilera en vivo mientras la cámara registraba cómo los efectivos caminaban encima de la gente y los equipos de prensa sin hacer ningún tipo de distinción.

La furia de Jonatan Viale en el estudio de TN

Al ver la secuencia en vivo y notar cómo los efectivos acorralaban al equipo periodístico de la señal, la reacción en el estudio no tardó en llegar. Jonatan Viale, conductor del ciclo, interrumpió la transmisión visiblemente molesto y cargó de lleno contra el accionar de las fuerzas bajo la órbita de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

"Es innecesario", tiró sin filtro Viale al observar el avance de la infantería contra la cronista. Con tono de fastidio, el periodista remarcó la desproporción del operativo que afectó el trabajo del móvil: "Zona de guerra te diría, en el marco de una marcha que era pacífica a la tarde... Una locura".

El cruce dejó al descubierto la tensión en plena cobertura en vivo, en una jornada donde la violencia policial y el protocolo antipiquete terminaron afectando directamente a los trabajadores de prensa que informaban desde el lugar de los hechos.