De qué murió Mario Castiglione: qué le pasó al actor y ex marido de Moria Casán

Mario Castiglione desarrolló una sólida carrera en el teatro argentino antes de ganar popularidad por su vínculo con Moria Casán.

La vida de Mario Castiglione estuvo ligada al teatro, el cine y la televisión, aunque gran parte de su popularidad llegó por su relación con Moria Casán. Su trayectoria artística, su historia familiar y el desenlace de sus últimos años siguen despertando interés entre quienes recuerdan a una figura que dejó su huella en el espectáculo argentino.

La carrera artística de Mario Castiglione

Antes de alcanzar notoriedad en los medios, Mario Castiglione desarrolló una sólida formación teatral. Nació en la localidad bonaerense de Los Hornos y estudió actuación con la reconocida Alejandra Boero. También dirigió el Teatro Independiente de La Plata y formó parte de los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín.

Su carrera comenzó a ganar visibilidad hacia fines de la década de 1970 cuando integró el grupo I Medici Concert, una propuesta artística que le permitió ampliar su presencia en el ambiente del espectáculo.

En el cine tuvo participaciones en distintas producciones, aunque su paso por la pantalla grande fue breve. Actuó en películas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel, además de compartir proyectos con figuras como Víctor Bo, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella.

Durante los años de mayor auge del teatro de revista regresó a los escenarios, donde fue reconocido por su calidez y carisma. Sin embargo, muchos colegas consideraron que sus condiciones actorales no siempre recibieron el reconocimiento que merecían.

El matrimonio con Moria Casán y la familia que formaron

Aunque su trayectoria artística fue extensa, el gran salto a la popularidad llegó a partir de su matrimonio con Moria Casán, una de las máximas figuras del espectáculo argentino. La pareja se casó durante la década de 1980 y en enero de 1987 nació su única hija en común, Sofía Gala Castiglione, quien con el paso de los años desarrolló una exitosa carrera como actriz.

La relación entre Mario Castiglione y Moria Casán atravesó distintas etapas. En numerosas oportunidades protagonizaron episodios de gran repercusión mediática, aunque ambos destacaron que, tras la separación, lograron mantener un vínculo cordial por el bienestar de su hija.

Además de Sofía Gala, el actor era padre de otros tres hijos. De una relación anterior tuvo un varón y una mujer, mientras que con su última pareja fue padre de Raúl, el menor de la familia.

Junto a la diva formó una de las parejas más conocidas del espectáculo y fue el padre de la actriz Sofía Gala Castiglione.

De qué murió Mario Castiglione

Durante sus últimos años, Mario Castiglione fue alejándose progresivamente de la actividad artística debido al deterioro de su estado de salud. Finalmente, falleció en mayo de 2020 a los 54 años como consecuencia de un cáncer de colon, enfermedad que había condicionado su vida durante el último tiempo y que lo llevó a abandonar por completo los escenarios y los proyectos vinculados con el espectáculo.

La noticia de su muerte generó repercusión entre colegas, artistas y seguidores que recordaron tanto su carrera como el lugar que ocupó dentro del ambiente teatral y televisivo argentino.

El legado de Mario Castiglione en el espectáculo argentino

Más allá de los momentos de mayor exposición mediática junto a Moria Casán, Mario Castiglione construyó una trayectoria que incluyó teatro, cine y televisión. Su paso por compañías teatrales, el trabajo junto a importantes figuras del humor y sus participaciones en distintas producciones forman parte de un recorrido profesional que se extendió durante varias décadas.

Aunque nunca alcanzó el nivel de popularidad de otros artistas de su generación, dejó una marca entre quienes compartieron escenarios con él y en el público que siguió su carrera. Su historia también permanece vigente a través de Sofía Gala Castiglione, quien continúa desarrollando una destacada carrera artística y mantiene vivo el apellido que durante años estuvo vinculado al mundo del espectáculo argentino.