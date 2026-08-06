Heated Rivalry comenzó el rodaje de la temporada 2: todo lo que se sabe del regreso de la serie

Heated Rivalry, la serie protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie basada en las novelas de Rachel Reid, arrancó el rodaje de su segunda temporada. Así, la producción se está desarrollando según lo previsto pues, a principios de este año, el creador de la ficción, Jacob Tierney, reveló que comenzarían a filmar en agosto, de cara al estreno de los nuevos episodios en abril de 2027.

Tierney compartió una publicación en Instagram dirigida a sus "increíbles fans" y a "todo el mundo que ha compartido su ilusión por la serie". "Su apoyo, entusiasmo y amabilidad han significado mucho para nosotros. Mientras calentamos los motores para seguir con Heated Rivalry, por favor, ayúdennos a que sea lo mejor posible", expresó Tierney, quien, además de creador, ejerce como productor ejecutivo de la serie y dirigió y escribió todos los capítulos de la primera temporada.

"Si se encuentran en algún sitio en el que estemos rodando, por favor, dejen a nuestro reparto y equipo el espacio que necesitan para hacer lo que mejor saben hacer", pidió Tierney a los seguidores de la ficción, prometiendo que "la espera merecerá la pena".

El problema de salud de la escritora de Heated Rivalry que retrasó el estreno

Respecto a la saga de novelas en la que se basa la serie, Reid ya anunció que la séptima entrega, titulada Unrivaled, retrasaba su fecha de lanzamiento del 29 de septiembre de este año al 1 de junio de 2027. Este cambio se debe a que la autora está lidiando con el empeoramiento de los síntomas del párkinson que padece, así como a su cada vez más apretada agenda a raíz del éxito de la serie.

"Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y descubrimiento personal. Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero", reza la sinopsis oficial de la serie cuya primera temporada puede verse en la plataforma HBO Max.