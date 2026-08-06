Llega un concierto con más de 100 violinistas totalmente gratis: así será la Violin Fest

Argentina buscará romper otro récord en septiembre con el concierto más grande de violinistas en el Planetario de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la octava edición del Violín Fest, con entrada libre y gratuita, donde buscarán tocar todos una canción al mismo tiempo.

Así será la Violin Fest: el concierto más grande de violinistas

El concierto masivo se realizará el próximo 27 de septiembre desde las 16 hs en el Planetario Galileo Galilei, donde se busca convocar a más de 100 violinistas de todas las edades y niveles para tocar juntos la canción Viva la vida de Coldplay.

Se trata de la octava edición del evento organizado por la Escuela de Violín de Ramos Mejía, que en 2025 convocó a más de 150 años. Esta vez, la Violin Fest buscará romper nuevamente el récord. Desde la organización explicaron que el evento se registrará de forma profesional para crear un video oficial que se compartirá en redes sociales.

Del evento pueden participar cualquier violinista que se anote previamente. La entrada será libre y gratuita, por lo que cualquiera que se acerque podrá ver de cerca el espectáculo sin precedentes.

¿Cómo inscribirse para ser parte del récord de violinistas?

Del evento podrán formar parte músicos de cualquier nivel y edad. Solo necesitan inscribirse previamente para acceder al material para preparar la canción, entre los que habrá videos explicativos y tutoriales. El paso a paso de la inscripción es el siguiente: