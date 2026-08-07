Que el frío de agosto no tape las ganas de vivir el show

Viaje por la obra de Gardel.

Fabi Cantilo anticipa su próximo disco

Fabiana Cantilo presentó Flor de Loto, primer corte de difusión de Hiperlumínica, su próximo trabajo discográfico. Es una canción que propone una mirada luminosa sobre el presente y que convierte la incertidumbre en una invitación a transformarse. Inspirada en la imagen de la flor de loto —capaz de florecer en el barro sin perder su belleza—, la canción habla de la resiliencia, del crecimiento en medio de la adversidad y de la capacidad humana para reinventarse aún cuando el contexto parece hostil. “Flor de Loto” es un manifiesto sobre la posibilidad de emerger fortalecidos, recordándonos que incluso en el caos siempre existe un espacio para crear una nueva realidad. En tiempos donde las estructuras parecen resquebrajarse y la incertidumbre atraviesa todos los ámbitos de la vida, Fabiana propone cambiar la mirada: convertir la crisis en un motor creativo. La transparencia con la que hoy se exponen las contradicciones del mundo abre también un terreno fértil para el pensamiento crítico, la sensibilidad y la imaginación. Más que ofrecer respuestas, Flor de Loto invita a confiar en la intuición, en los sueños y hasta en aquello que parece un delirio. Porque, cuando las certezas desaparecen, la creatividad se vuelve una herramienta indispensable para imaginar futuros posibles. La canción plantea que las soluciones más profundas nacen, muchas veces, de lo inesperado. La obra también reivindica el valor de la creación colectiva. Frente al aislamiento que suele generar la incertidumbre, el encuentro con otros artistas, amigos y comunidades aparece como un acto de resistencia y de esperanza. Compartir, crear y construir en conjunto se convierte en una forma de sostener el deseo y proyectar una humanidad más consciente, más empática y más libre.

Juana Molina llega al Teatro Vorterix

En el marco de su gira global, Juana Molina anunció un nuevo show en Buenos Aires para el sábado 29 de agosto a las 21 en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA). Las entradas están disponibles en allaccess.com.ar o en boletería del teatro. Luego de una serie de funciones a sala llena en distintos teatros de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México y diferentes ciudades de Europa y antes de emprender otras fechas en Estados Unidos, Europa y Japón, Juana ofrece este concierto como cierre de las presentaciones en vivo de este disco. Doga es el octavo LP de la carrera de Juana y el primero con nuevas composiciones tras ocho años. Lanzado en noviembre de 2025, su realización llevó casi 6 años de cocción. Fue como preparar una comida para 6 comensales con ingredientes como para un batallón. La cantidad abrumadora de grabaciones, la paralizó y llegó a pensar que no había con qué hacer un disco. Compuesto por 10 surcos repartidos en 4 caras de vinilo doble en 45rpm, con su polisémico título, el extraordinario arte de tapa a cargo de Alejandro Ros y orgullosamente producido íntegramente por Sonamos, DOGA se inscribe de manera automática en ese espacio único de la música popular que son los discos de Juana Molina.

Fabiana Cantilo

Un viaje por la obra de Gardel

Gardel en París no es un recital ni una obra convencional: es un viaje. La cantante y actriz Patricia Bélières invita al espectador a sumergirse en los mágicos años 30, en un recorrido íntimo y evocador que une dos ciudades míticas: Buenos Aires y París. Acompañada por Pedro Cecchi en guitarra y Bruno Ludueña en bandoneón, y bajo la dirección de Alejandro Cancela, Bélières se aparta de los clichés para revelar un aspecto poco explorado de Carlos Gardel: su consagración en París y el impacto decisivo que tuvo en la universalización del tango. El espectáculo es auspiciado por la Embajada de Francia en Argentina, el Instituto Francés y la Alianza Francesa y tiene fecha para el domingo 9 de agosto, a las 19, en el Teatro Payró (San Martín 766). El sábado 5 de septiembre se repetirá la función. El espectáculo combina anécdotas, testimonios de época y relatos de quienes conocieron a Gardel, construyendo un retrato cercano y conmovedor. Tangos inolvidables se entrelazan con canciones francesas, en un delicado diálogo cultural que fusiona dos universos y potencia su belleza.

Música de cámara en La Casa Polaca

En el marco del Ciclo de Conciertos de Música de Cámara de la Casa Polaca, el domingo 9 de agosto a las 18 se presentará el Quinteto Rosselló-Warzycy-Pérez Gareca-Altmann, un ensamble integrado por destacados músicos con reconocida trayectoria en la Argentina y el exterior, que se reúne especialmente en Buenos Aires para ofrecer un concierto de excepción. La propuesta (Borges 2076, a las 18) recorrerá distintas formaciones de música de cámara —desde el piano solista hasta el cuarteto de cuerdas—, en un encuentro que celebra la excelencia interpretativa y el reencuentro artístico. Interpretarán obras de Valentin Moldovan, Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Igor Frolov, Gabriela Lena Frank y An Andean Walkabout. Al finalizar el concierto habrá una degustación exclusiva con vinos de autor junto a chocolates artesanales de Mamusia.

Nuevos bares notables

La Ciudad de Buenos Aires sumó doce nuevos Bares Notables, espacios que forman parte de la identidad de sus barrios y conservan una porción de la historia porteña. El reconocimiento se formalizó durante un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas a El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. Con estas incorporaciones, el catálogo quedó integrado por 90 espacios. Los establecimientos fueron incluidos por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, que evalúa las postulaciones y reconoce aquellos espacios que se destacan por su antigüedad, su arquitectura, su relevancia cultural o su vínculo con la historia y la identidad de los barrios porteños.

Nuevos bares notables.

Humor, terror, fantasía y drama, en Hasta Trilce

Lo único continuo llega a Teatro Hasta Trilce (Maza 177) con una original comedia trágica que mezcla humor, terror, fantasía y drama familiar en un universo poblado por vampiros, rituales y criaturas sobrenaturales. Escrita y dirigida por Maxi Rofrano, la obra propone una historia donde la inmortalidad no es una bendición, sino el escenario perfecto para hablar del amor, la culpa y los lazos que nunca dejan de perseguirnos. El estreno será el miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas. Las entradas se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral. Durante años, Dante y Víctor permanecieron ocultos en un remoto paraje de la provincia de Buenos Aires, intentando escapar de Anya, su madre, una poderosa vampira responsable de un pasado que aún los atormenta. Pero cuando Víctor muere de manera inesperada, Dante, acompañado por su fiel asistente Katerina, realiza un desesperado ritual para traerlo de regreso. El hechizo funciona, aunque de la manera menos esperada: el espíritu de Víctor termina habitando el cuerpo de un plomero que, por azar, había llegado a reparar una simple gotera. Con una puesta que combina actuaciones, música original, efectos escénicos, coreografías y recursos de magia teatral, "Lo único continuo" construye un universo fantástico atravesado por emociones profundamente humanas. El elenco está integrado por Mariana Maciel, Victoria Casellas, Hernán Staiger, Nicolle Scher y Paolo Cillo, acompañados por un destacado equipo artístico encabezado por Maxi Rofrano, que propone una experiencia escénica donde la comedia y la tragedia conviven para reflexionar sobre aquello que permanece incluso cuando todo parece haber terminado.

En el día de la Reconquista

El miércoles 12 de agosto, a las 17, la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469) será escenario de una jornada especial para conmemorar el Día de la Reconquista de Buenos Aires, fecha que recuerda la heroica recuperación de la Ciudad ante la primera invasión británica en 1806. Este evento histórico es significativo porque representa la resistencia y el valor de los habitantes y las fuerzas patriotas que, liderados por Santiago de Liniers, repelieron a las tropas británicas. La propuesta incluirá música de época interpretada por el pianista Carlos Koffman y la participación del Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión y de la Sociedad Victoriana Augusta, que recrearán el clima de las tertulias de principios del siglo XIX. La jornada finalizará con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad. La entrada será libre hasta completar la capacidad del lugar.

En el Día de la Reconquista.

Madre e hija en busca de un objeto perdido

Estos pequeños libros que quedan, la elogiada obra de la dramaturga, directora y gestora cultural Cynthia Edul ofrecerá nuevas funciones el 20 y 27 de agosto y jueves de septiembre a las 20 en Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434). Interpretada por Mónica Raiola, Ignacio Sánchez Mestre y Agustina Muñoz, la obra despliega el vínculo entre una madre y una hija que buscan un objeto perdido en medio de una gran biblioteca con vida propia. Ese objeto que buscan, trae a su vez un dolor que sólo los libros pueden ayudar a nombrar. Estos pequeños libros que quedan pone el foco en la vida y en la poesía, la experiencia y la literatura. ¿Cómo se nombra lo perdido? Serán los poetas y escritores que habitan esa biblioteca los encargados de ponerle imágenes y sentido a todo aquello no se puede nombrar. Y entre libro y libro transcurre esa compleja relación entre una madre y una hija, los vínculos familiares y la historia misma de las mujeres. Estos pequeños libros que quedan, escrita y dirigida por Cynthia Edul, trama vínculos, escribe líneas de un poema, traza hilos invisibles que nos unen con lo que amamos y con lo que perdimos. La obra es una producción de Paraíso Club en colaboración con Arthaus y cuenta con el apoyo de Proteatro.

