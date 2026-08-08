Walter Ríos se presenta gratis en vivo este sábado por la noche en un bar notable de la Ciudad

En el marco del mes del tango y como antesala del Tango BA Festival y Mundial 2026, este sábado 8 de agosto Walter Ríos se presentará gratis en uno de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido compositor, director musical e intérprete de bandoneón se presentará desde las 19 en Almacén y Bar Lavalle, ubicado en Lavalle 1693, San Nicolás, con entrada gratuita.
La presentación forma parte del ciclo "Tangos de hoy y de siempre", que durante agosto llevará cuatro conciertos gratuitos a distintos bares notables porteños. La programación reúne a artistas y grupos vinculados con el tango, las milongas y los valses, con repertorios que recorren distintas épocas del género, desde los clásicos de la década de 1920 hasta composiciones más actuales.
Ríos cuenta con una extensa trayectoria dentro del tango. Entre otros trabajos, actuó con la Orquesta de Astor Piazzolla en la ópera María de Buenos Aires y también se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Finlandia y Susana Rinaldi. Como reconocimiento a su recorrido artístico, la Asociación de Amigos de la calle Corrientes bautizó con su nombre la intersección de la avenida Corrientes y Paraná.
La presentación de este sábado será, entonces, una oportunidad para escuchar en vivo a uno de los referentes del bandoneón argentino en un escenario que forma parte del patrimonio gastronómico y cultural de Buenos Aires. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.
Las otras presentaciones gratuitas del ciclo de tango
El ciclo "Tangos de hoy y de siempre" continuará durante agosto con otras tres presentaciones en diferentes bares notables de la Ciudad. La programación combina intérpretes de amplia trayectoria con propuestas que buscan acercar el tango a nuevas miradas y generaciones.
El viernes 7 de agosto a las 19, en London City (Av. de Mayo 599, San Nicolás), se presentará Érika Di Salvo Quinteto. El grupo ofrecerá un repertorio de tangos clásicos con una mirada actual y estará integrado por Miguel Pereiro en piano, Ulises Di Salvo en chelo, Federico Pereiro en bandoneón, Yani Vega en bajo y Érika Di Salvo en violín.
El viernes 14 de agosto a las 20, el ciclo llegará a Bar La Poesía (Chile 502, San Telmo) con Marilí Machado. La cantante presentará un recital en el que el candombe y la música rioplatense se encuentran con el tango. Machado realizó giras por Japón y Corea y formó parte del elenco de Forever Tango en Estados Unidos como cantante principal. Además, desde hace dos décadas realiza presentaciones en Alemania.
Por último, el sábado 15 de agosto a las 20, será el turno de Yazmina Raies Trío en Bar 8 Esquinas (Av. Forest 1186, Chacarita). El ensamble femenino está integrado por Mariana Borghi en contrabajo, Natsuki Nishihara en bandoneón y Yazmina Raies en piano y arreglos. Su repertorio combinará milongas clásicas y tangos tradicionales con composiciones originales que exploran el género desde una perspectiva contemporánea.