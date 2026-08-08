Walter Ríos se presenta gratis en vivo este sábado por la noche en un bar notable de la Ciudad.

En el marco del mes del tango y como antesala del Tango BA Festival y Mundial 2026, este sábado 8 de agosto Walter Ríos se presentará gratis en uno de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido compositor, director musical e intérprete de bandoneón se presentará desde las 19 en Almacén y Bar Lavalle, ubicado en Lavalle 1693, San Nicolás, con entrada gratuita.

La presentación forma parte del ciclo "Tangos de hoy y de siempre", que durante agosto llevará cuatro conciertos gratuitos a distintos bares notables porteños. La programación reúne a artistas y grupos vinculados con el tango, las milongas y los valses, con repertorios que recorren distintas épocas del género, desde los clásicos de la década de 1920 hasta composiciones más actuales.

"Tangos de hoy y de siempre" es un ciclo en el marco del mes del tango. Foto: Paco Manzano

Ríos cuenta con una extensa trayectoria dentro del tango. Entre otros trabajos, actuó con la Orquesta de Astor Piazzolla en la ópera María de Buenos Aires y también se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Finlandia y Susana Rinaldi. Como reconocimiento a su recorrido artístico, la Asociación de Amigos de la calle Corrientes bautizó con su nombre la intersección de la avenida Corrientes y Paraná.

La presentación de este sábado será, entonces, una oportunidad para escuchar en vivo a uno de los referentes del bandoneón argentino en un escenario que forma parte del patrimonio gastronómico y cultural de Buenos Aires. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

Las otras presentaciones gratuitas del ciclo de tango

El ciclo "Tangos de hoy y de siempre" continuará durante agosto con otras tres presentaciones en diferentes bares notables de la Ciudad. La programación combina intérpretes de amplia trayectoria con propuestas que buscan acercar el tango a nuevas miradas y generaciones.

El viernes 7 de agosto a las 19, en London City (Av. de Mayo 599, San Nicolás), se presentará Érika Di Salvo Quinteto. El grupo ofrecerá un repertorio de tangos clásicos con una mirada actual y estará integrado por Miguel Pereiro en piano, Ulises Di Salvo en chelo, Federico Pereiro en bandoneón, Yani Vega en bajo y Érika Di Salvo en violín.

El viernes 14 de agosto a las 20, el ciclo llegará a Bar La Poesía (Chile 502, San Telmo) con Marilí Machado. La cantante presentará un recital en el que el candombe y la música rioplatense se encuentran con el tango. Machado realizó giras por Japón y Corea y formó parte del elenco de Forever Tango en Estados Unidos como cantante principal. Además, desde hace dos décadas realiza presentaciones en Alemania.

Por último, el sábado 15 de agosto a las 20, será el turno de Yazmina Raies Trío en Bar 8 Esquinas (Av. Forest 1186, Chacarita). El ensamble femenino está integrado por Mariana Borghi en contrabajo, Natsuki Nishihara en bandoneón y Yazmina Raies en piano y arreglos. Su repertorio combinará milongas clásicas y tangos tradicionales con composiciones originales que exploran el género desde una perspectiva contemporánea.