Así fue el conmovedor minuto de silencio en el fútbol argentino por al muerte de Jorge Messi

El fútbol argentino le rindió un homenaje a Jorge Messi con un inuto de silencio en distintas canchas.

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sacudió al mundo y, en particular, al fútbol argentino. Este sábado, en la fecha 4° del Torneo Clausura, distintos clubes le rindieron homenaje a través de un emotivo minuto de silencio en plena cancha.

Uno de los encuentros en los que se rindió tributo al papá de Messi, fallecido este sábado, fue en la previa de Deportivo Riestra frente a Estudiantes de La Plata. En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, ambos equipos dedicaron un momento especial a la memoria de Jorge Messi.

Otro de los partidos en los que se le dedicó un especial homenaje al papá del crack rosarino se dio en Atlético de Tucumán ante Sarmiento de Junín. En el José Fierro, ambos planteles también realizaron un conmovedor minuto de silencio, acompañado de toda la parcialidad del elenco tucumano.

El mensaje del Chiqui Tapia por la muerte del padre de Lionel Messi

Claudio "Chiqui" Tapia publicó un triste mensaje en sus redes sociales por la muerte de Jorge Messi, padre del astro rosarino campeón de todo con la Selección Argenitna. El presidente de la AFA se expresó a través de un comunicado dirigido a la familia del jugador del Inter Miami de Estados Unidos por la noticia que se confirmó este sábado 8 de agosto.

El comunicado de Claudio "Chiqui" Tapia por la muerte de Jorge Messi

Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental.

omo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás.

Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar.

Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta.

Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto.

Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona.

Que descanses en paz.

Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia.

El mensaje de la Selección Argentina por la muerte de Jorge Messi

A través de la cuenta oficial de X (ex-Twitter) de la "Albiceleste", le dedicaron unas palabras al astro rosarino campeón de todo. "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", escribieron en la mencionada red social con una foto del futbolista con su cinta de capitán y la diez en la espalda.