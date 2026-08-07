Juan Fernando Quintero ya tiene definido dónde continuará su carrera después de su inesperada salida de River Plate. El colombiano, que había manifestado públicamente que no se sentía una prioridad para Eduardo “Chacho” Coudet, llegó a un acuerdo para regresar a Independiente de Medellín, club en el que ya jugó antes de desembarcar por primera vez en el "Millonario".

A los 33 años y luego de la participación en el Mundial 2026, Juanfer Quintero tiene todo encaminado para volver a vestir la camiseta del DIM. El acuerdo fue confirmado desde el entorno del futbolista, aunque todavía resta la oficialización por parte del club colombiano.

La particularidad es que el mediocampista llegará en condición de libre, luego de haber rescindido su contrato con Rive. Por ese motivo, la negociación se desarrolló directamente entre el jugador y el DIM, sin necesidad de acordar una transferencia con la institución de Núñez.

Quintero regresará a un equipo en el que jugó durante 2017, antes de dar uno de los grandes saltos de su carrera y convertirse en futbolista de River. En su nueva etapa en Colombia, Juanfer podría compartir plantel con Agustín Martegani, quien también dejó el fútbol argentino después de desvincularse de Boca y sería dirigido por Luis Amaranto Perea, exfutbolista del "Xeneize".

Juanfer Quintero en 2017 con la camiseta del DIM, antes de ser transferido a River Plate.

Otra vuelta de Juanfer a Colombia

El regreso a Independiente de Medellín marcará su quinta experiencia en su tierra natal. El mediocampista surgió en Envigado y luego pasó por Atlético Nacional, uno de los grandes rivales del DIM. Más adelante defendió la camiseta de Junior de Barranquilla y también tuvo un paso por América de Cali.

Entre medio, el talentoso enganche construyó buena parte de su trayectoria internacional en Argentina, especialmente durante sus diferentes ciclos en River. También jugó en Racing, antes de regresar nuevamente al Millonario. Ahora, su vuelta al DIM le permitirá reencontrarse con una institución que tuvo un papel importante en el comienzo de su carrera profesional.

Por qué Quintero decidió irse de River

La salida de Quintero de River estuvo marcada principalmente por una cuestión futbolística. El colombiano no terminó de sentirse importante dentro del equipo conducido por “Chacho” Coudet y terminó tomando la decisión de buscar otro destino.

Después del Mundial 2026, Quintero permaneció de licencia y realizó entrenamientos de manera individual. Mientras crecían las versiones sobre su regreso al plantel, el propio futbolista se refirió públicamente a su situación. El mediocampista explicó que siempre respetó las decisiones del entrenador, pero reconoció que no había encontrado la continuidad que esperaba.

El punto de mayor tensión llegó cuando admitió que no se sentía una prioridad para Coudet. Aunque evitó confrontar con el técnico y remarcó que mantenía una buena relación personal con él, dejó claro que existían diferencias respecto de su rol dentro del equipo. Para Quintero, esa falta de protagonismo terminó siendo determinante.

El colombiano entendió que no tendría el lugar que pretendía en el esquema del entrenador y optó por cerrar su tercer ciclo en River Plate antes que continuar en un plantel en el que su participación podía seguir siendo secundaria.

Los números de Juanfer en su último ciclo en River

Durante su tercera etapa en River, comprendida entre 2025 y 2026, Quintero disputó 40 partidos. En ese período convirtió cinco goles y entregó diez asistencias, números que reflejan su capacidad para generar juego pese a no haber conseguido una continuidad sostenida.

Además, durante el Mundial 2026 participó en cuatro encuentros con la Selección de Colombia y aportó una asistencia. Su salida de River se produjo apenas dos días después de que el futbolista expresara públicamente que no se sentía una prioridad para Coudet. Con el vínculo terminado, el zurdo recibió ofertas de la MLS de Estados Unidos, sin embargo la opción elegida fue Independiente de Medellín.

El DIM, sin competencia internacional en lo que queda del año

Quintero se encontrará con un Independiente de Medellín que ya quedó eliminado de las competencias internacionales para lo que resta de la temporada. El conjunto colombiano participó de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó tercero por detrás de Flamengo y Estudiantes. Esa posición le permitió acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el DIM no pudo superar esa instancia. Vasco da Gama se impuso por un global de 3-2 y dejó al equipo colombiano fuera del certamen. Así, Juanfer tendrá como principal objetivo recuperar protagonismo y volver a sentirse determinante en un equipo que ya conoce.

Para el futbolista será, además, una oportunidad de reencontrarse con el club que lo recibió en 2017 y que fue protagonista en uno de los momentos decisivos de su carrera. Después de su salida de River y de un ciclo en el que perdió terreno con Coudet, Quintero encontró una salida inesperada: volver al lugar donde comenzó a construir el camino que, años más tarde, lo llevaría nuevamente a Núñez.