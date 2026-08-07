Se incendió un departamento al lado de la casa de Cristina Kirchner: hubo dos trasladados

Un incendio se desató esta tarde en un edificio pegado a la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Dos adultos mayores fueron trasladados tras haber inhalado humo. Las llamas fueron sofocadas durante la tarde y el edificio fue totalmente evacuado. El apartamento donde comenzó el fuego quedó totalmente destrozado y un perro falleció, según las autoridades.

Pasadas las 15 horas, personal de Bomberos de la Ciudad se se acercó a un edificio ubicado en San José 1121, donde se había desatado un incendio en una casa del tercer piso. Gran cantidad de vecinos se habían autoevacuado y otros fueron ayudados por los bomberos, que comenzaron a sofocar las llamas.

El incendio, que alcanzó los departamentos A y B del edificio, se originó a escasos metros de la casa donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por el caso Vialidad.

"Se rescataron dos personas, una mujer de 80 años y un hombre de 82, con inhalación de humo importante", dijo en declaraciones a la prensa el titular del SAME, Alberto Crescenti. También se atendió a una mujer de 57 años "con crisis nerviosa" que no fue trasladada. Los dos adultos mayores fueron llevados al Hospital Penna, según el parte policial al que accedió El Destape.

"El departamento está totalmente destruido, la carga de fuego fue muy importante", agregó Crescenti. Para controlar las llamas debieron intervenir cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad. Hasta el momento, las causas del incendio se encuentran "en estudio", según se informó.

Luego, el comandante de Bomberos de la Ciudad Diego Coria dio un parte ante la prensa en el que resaltó que el fuego fue "muy violento" pero que los vecinos fueron "todos evacuados en orden y sin pánico". Al ser consultado sobre cómo se originaron las llamas, señaló: "En este momento se encuentra la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones realizando las tareas propias del inicio del fuego".