YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial para ampliar significativamente la presencia de las tiendas Full dentro del ecosistema de delivery. A partir del acuerdo, los productos de la marca estarán disponibles para entrega a domicilio de manera exclusiva a través de la aplicación de PedidosYa.

La iniciativa suma una nueva alternativa de compra para los consumidores y, al mismo tiempo, busca incrementar la visibilidad comercial de Full mediante el alcance territorial y tecnológico de una de las principales plataformas de delivery de la región.

El acuerdo también marca un nuevo paso en la estrategia de expansión de Full más allá de las estaciones de servicio tradicionales, combinando la red física de YPF con las posibilidades que ofrece el quick-commerce.

YPF y PedidosYa buscan ampliar el alcance de Full

“Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Desde PedidosYa también destacaron el alcance federal de la iniciativa.

“El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país”, señaló Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa.

El ejecutivo destacó además que la integración permitirá que consumidores de distintas provincias puedan recibir productos de Full directamente en sus hogares mediante la infraestructura logística de la plataforma.

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Más de 600 tiendas Full dentro de la aplicación

Al momento del anuncio, más de 60 tiendas Full distribuidas en 14 provincias ya forman parte de PedidosYa. Entre las ciudades donde la propuesta registra un desempeño destacado aparecen Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar.

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Sin embargo, la escala proyectada para esta nueva etapa es considerablemente mayor: YPF y PedidosYa se proponen alcanzar más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación hacia fin de año.

La alianza permitirá combinar la red territorial de tiendas de YPF con la tecnología, logística y alcance de PedidosYa, con el objetivo de llegar a más consumidores y generar nuevas oportunidades comerciales en distintas regiones del país.

Full fortalece su negocio de tiendas de conveniencia

El acuerdo se produce en un contexto de crecimiento de Full dentro del negocio de tiendas de conveniencia.

De acuerdo con los datos difundidos por YPF, durante el último año el conocimiento de la marca creció seis puntos y su valorización superó los USD 600 millones.

Ese crecimiento también se refleja en el volumen de productos comercializados. Actualmente, Full registra ventas mensuales superiores a 3 millones de cafés y 900.000 hamburguesas. Además, las ventas de alfajores de la marca crecieron un 30% durante 2026.

La integración con PedidosYa abre ahora un nuevo canal para esa oferta, permitiendo que parte del consumo que tradicionalmente se realizaba dentro de las estaciones de servicio pueda trasladarse también al delivery.

La expansión del delivery y el quick-commerce

PedidosYa opera actualmente en 15 países de América Latina y desarrolla servicios de delivery y quick-commerce conectando consumidores, comercios y repartidores mediante su plataforma.

La compañía lanzó en 2020 PedidosYa Market, su propuesta de supermercados completamente digitales orientada a realizar entregas de alimentos y productos para el hogar en pocos minutos. Desde 2014 forma parte de Delivery Hero, compañía global de delivery con sede en Berlín, Alemania.

Con el nuevo acuerdo, YPF y PedidosYa buscan integrar dos activos de escala: la presencia territorial de Full y la infraestructura tecnológica y logística de la plataforma, con el objetivo de ampliar las opciones de compra y fortalecer la experiencia de los consumidores.