Trump dice que cree que la guerra con Irán terminará "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a periodistas que cree que la guerra con Irán terminaría pronto y señaló que las fuerzas armadas estaban teniendo problemas con el suministro de algunas armas.
"Creo que va a terminar muy pronto. No creo que puedan aguantar mucho más", dijo Trump en el Despacho Oval, en referencia a Irán.
Reuters informó el martes que el Ejército de Estados Unidos había agotado gran parte de sus reservas de misiles de largo alcance de alta precisión durante los cinco meses de guerra con Irán.
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Cuando se le preguntó por el estado de las reservas de municiones, Trump dijo que el país disponía de un suministro casi ilimitado de ciertas armas, pero reconoció que las existencias de otras eran limitadas.
"Disponemos de ciertos tipos de municiones muy potentes, de las que tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En el caso de otras, el suministro es algo más escaso", dijo Trump.
El mandatario señaló que las empresas de defensa estadounidenses estaban construyendo más plantas de producción, incluidas instalaciones para los misiles Patriot y Tomahawk.
Con información de Reuters