Trump dice que cree que la guerra con Irán terminará "muy pronto"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firma decretos en el Despacho Oval de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ‌el jueves a ‌periodistas que cree que la guerra con Irán terminaría pronto y señaló que las fuerzas armadas estaban teniendo problemas con el suministro de algunas ​armas.

"Creo que ⁠va a terminar muy pronto. ‌No creo que ⁠puedan aguantar mucho más", ⁠dijo Trump en el Despacho Oval, en referencia a Irán.

Reuters informó ⁠el martes que el ​Ejército de Estados Unidos había ‌agotado gran parte ‌de sus reservas de misiles ⁠de largo alcance de alta precisión durante los cinco meses de guerra con ​Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cuando se ‌le preguntó por el estado de las reservas de municiones, Trump dijo que el país disponía de ⁠un suministro casi ilimitado de ciertas armas, pero reconoció que las existencias de otras eran limitadas.

"Disponemos de ciertos tipos de municiones muy potentes, de las que tenemos ‌un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En el caso de otras, el suministro es algo más escaso", dijo Trump.

El mandatario señaló que ‌las empresas de defensa estadounidenses estaban construyendo más plantas de producción, ‌incluidas instalaciones ⁠para los misiles Patriot y Tomahawk.

Con información de Reuters