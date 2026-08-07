Sorpresa en el folklore y la cumbia por el nuevo tema Ahyre junto a Ivonne Guzmán

Ahyre se unió a Ivonne Guzmán y sorprendieron al mundo de la música con el lanzamiento de "Como las Olas".

La multipremiada banda salteña Ahyre volvió a sorprender a su público con la presentación de su nueva canción titulada "Como las Olas", un trabajo que cuenta con la participación especial de la cantante Ivonne Guzmán. En esta oportunidad, la formación salteña decidió explorar el ritmo de una cumbia norteña festiva, pensada para el baile.

A través de sus declaraciones oficiales, los músicos explicaron la búsqueda detrás de este rumbo sonoro sin despegarse de su impronta de origen: "Teníamos ganas de movernos hacia otros lados sin soltar de dónde venimos. La raíz sigue ahí, siempre; esta vez la dejamos abrirse un poco más".

Para consolidar esta evolución musical, el grupo sumó el sello vocal de la ex Bandana y actual voz de La Delio Valdez. "Qué lindo hacerlo con la voz de una amiga", expresaron los integrantes de AHYRE en agradecimiento hacia Guzmán, completando una colaboración que perfila como uno de los temas infaltables en el circuito de festivales y listas de reproducción.

El videoclip oficial de la canción ya puede verse en las principales plataformas digitales. Fieles a su cercanía habitual con la gente, los salteños acompañaron el estreno con un mensaje para sus seguidores: "Gracias por estar del otro lado, como siempre".

Ivonne Guzmán, ex Bandana y actual voz de La Delio Valdez, se unió con el grupo salteño Ahyre.

LA historia del final de Los Huayra y el surgimiento de Ahyre

El mapa del folklore argentino sufrió un fuerte cimbronazo cuando Los Huayra, una de las bandas salteñas más exitosas y convocantes de las últimas décadas, anunció su final. Sin embargo, lejos de ser un cierre definitivo, esa ruptura sembró la semilla de algo nuevo.

Así nació Ahyre, una consagrada agrupación folklórica que hoy cuenta entre sus filas con Juan José "Colo" Vasconcellos y Hernando "Pony" Mónico, quienes se sumaron a este proyecto para reconfigurar su camino musical tras la disolución del icónico sexteto.

A la distancia, con un camino consolidado y el reconocimiento del público y la crítica, los protagonistas eligen mirar hacia atrás sin resentimientos, entendiendo los quiebres de la vida como estaciones necesarias para la evolución artística.

Al ser consultado durante una entrevista sobre el abrupto final de Los Huayra y si con el diario del lunes piensa que en aquel momento podría haber pasado algo de manera diferente, el "Colo" Vasconcellos se mostró tajante y reflexivo: “No, creo que así tenía que ser. Las cosas son perfectas, tal y cual suceden”.

“Sobre todo hablando hoy, habiendo vivido ya 6 años con Ahyre, no es otra cosa más que la manifestación viva de que las cosas pasan por algo. Por supuesto que siempre vamos a recordar con nostalgia, con mucho cariño y fundamentalmente con muchísima gratitud ese aprendizaje”, detalló el músico en el ciclo de Youtube "Adorable puente".