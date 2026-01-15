Bandana confirmó lo que todos los fanáticos esperaron durante años: "Era el momento"

Vuelven las Bandana: el anuncio oficial que hizo enloquecer al país.

Bandana, la mítica banda femenina surgida del reality Popstars, hizo un anuncio oficial por sus 25 años de trayectoria. El comunicado de sus integrantes y la reacción de los fanáticos.

A través de sus redes sociales oficiales Bandana anunció un reencuentro por su 25 aniversario: "Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas. Y sentimos que era el momento de volver a encontrarnos".

La banda conformada por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia, recorrerá los más grandes éxitos en dos conciertos que serán inolvidables para todos sus fans. Aunque en un principio se rumoreaba que Lissa no estaría en el reencuentro, la cantante dio marcha atrás y aparecerá junto a la banda. Quien no será de la partida es Ivonne Guzmán, quien dejó la banda hace años y se negó en distintas oportunidades a reencontrarse con sus compañeras.

Si bien en un momento se especuló con que Lissa Vera no sería parte de este regreso, la propia artista confirmó en la cuenta oficial del grupo en Instagram que estará presente junto a sus tres compañeras en los shows del Gran Rex.

Cuándo son los recitales de Bandana

La cita es el viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Teatro Gran Rex y las entradas están en venta a través de TuEntrada.com. "Habrá artistas invitados, momentos especiales y sorpresas que estamos guardando con mucho amor. Queremos que esas noches sean irrepetibles, emotivas, poderosas y llenas de nostalgia y futuro al mismo tiempo", remarcaron en un comunicado anticipando apariciones que podrían dar que hablar.

Se espera que en el recital haya nuevas versiones de sus grandes clásicos como Guapas, Maldita Noche y Llega la Noche reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia.