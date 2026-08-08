Familiares y allegados al capitán de la Selección Argentina comenzaron a llegar este sábado al cementerio privado El Prado de Pérez, en las afueras de Rosario.

El velatorio de Jorge Messi será fiel al estilo de Lionel Messi. Familiares y allegados al capitán de la Selección Argentina comenzaron a llegar este sábado al cementerio privado El Prado de Pérez, en las afueras de Rosario, donde preparan una despedida íntima tras la muerte del empresario de 68 años.

De acuerdo a lo consignado por medios locales, los parientes del futbolista de Inter Miami se retiraron del Sanatorio Centro durante las primeras horas de la mañana. Y si bien en ese momento trascendió que no iban a realizar un velatorio. No obstante, al mediodía ya se encontraban cerradas las puertas de la necrópolis para permitir solamente el ingreso de vehículos autorizados.

Finalmente, la familia del ídolo argentino se trasladó al Cementerio El Prado para ultimar detalles del sepelio. Los preparativos se pusieron en marcha con apoyo de personal de una empresa de seguridad privada en el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 33. Según La Capital, se pudo ver principalmente el movimiento de varios autos con vidrios polarizados.

La ceremonia comenzaría por la noche, ya que Lionel Messi está volando en un chárter y se estima que aterrice en el aeropuerto de Rosario alrededor de las 20:30. Desde allí, tendría uno 20 minutos hasta el cementerio privado.

Dónde queda el Parque de Descanso El Prado

El Parque de Descanso El Prado está ubicado sobre la Ruta 33, en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera. El lugar se encuentra a unas diez cuadras del centro rosarino, lo que facilita el acceso para familiares y allegados.

Según su sitio web, cuenta con una infraestructura destinada a acompañar a las familias en el momento de la despedida. Entre sus instalaciones se encuentran un complejo velatorio premium, sala de servicios, capilla ecuménica, cafetería, florería y morgue. Además, el predio cuenta con estacionamiento interno, vigilancia, vehículos ecológicos y maquinaria de parquización, como parte de una propuesta integral de servicios.