Es un clásico porteño, tiene mesas de billar y dominó y es ideal para una salida este fin de semana.

Mesas de dominó, partidas de billar, café con medialunas y una barra por la que han pasado miles de personajes e historias, forman parte de la identidad de La Histórica Andaluza, un clásico porteño que es ideal para disfrutar de un plan diferente este fin de semana.

Ubicado sobre la avenida San Martín, este bar notable es un clásico del barrio de La Paternal. Quienes lo visiten van a poder disfrutar de su carta al aire libre, sentados en las mesas que se encuentran en la vereda y permiten tomar un café mientras se observa el movimiento de la avenida.

El gran atractivo de La Histórica Andaluza es su bar, con paredes revestidas de cerámicas esmaltadas color caramelo, mesas, sillas, el mostrador y un televisor que suele reunir a los vecinos durante los partidos de Argentinos Juniors, uno de los clubes más ligados a la identidad futbolística de la zona.

La Histórica Andaluza queda sobre Avenida San Martín y Camarones, barrio de La Paternal.

Detrás de una mampara se encuentra el sector de juegos. Allí se disputan partidas de dominó, mientras que más atrás se disponen tres mesas de billar, acompañadas por lámparas colgantes y las taqueras ubicadas en las paredes. Es común que La Histórica Andaluza se convierta en el escenario de disputas lúdicas entre clientes habitués que además son vecinos del barrio desde tiempos inmemorables.

La propuesta permite pasar varias horas en el lugar sin necesidad de apurarse. Durante el día, el café con leche y las medialunas son una de las opciones clásicas, mientras que más tarde aparecen la cerveza, el vino, el vermouth y la ginebra, acompañados por opciones sencillas para comer, como un especial de jamón y queso o una picada con maní.

La Histórica Andaluza es la opción perfecta para quienes buscan hacer un plan diferente durante el fin de semana y conocer uno de esos bares porteños que todavía conservan una identidad barrial.

En qué días y horarios se puede visitar

La Histórica Andaluza abre de lunes a jueves de 7 am a 10 pm, los viernes y sábados de 7 am a 11 pm, y los domingos de 10 am a 5 pm. Se encuentra ubicada en el barrio de La Paternal, en Av. San Martín 2462, y funciona como cooperativa desde hace unos 20 años, luego de que sus dueños originales decidieran vender el local.