Sálvese Quien Pueda, uno de los programas más destacados del espectáculo argentino, volvió a generar repercusión con una revelación sobre Mariana Nannis. En la emisión conducida por Yanina Latorre, la panelista Majo Martino contó detalles de la actualidad de la mediática, quien no estaría pasando por su mejor momento en varios aspectos de su vida.

El mal momento que vive Mariana Nannis

Según relató Martino, la información le llegó a través de un conocido en común con Evangelina Anderson, que también tiene contacto con Nannis. La panelista fue contundente al aire: "Ella vive en Marbella. Un amigo en común que tengo con Eva la conoce a Mariana y nos cuenta que está de okupa, viviendo de okupa en una casa". El dato sorprendió a todo el estudio, que no esperaba semejante revelación sobre la ex de Claudio Paul Caniggia.

Mariana Nannis vive un difícil momento.

Pide dinero para dar entrevistas

Martino también reveló que, a través de ese mismo contacto, surgió la posibilidad de una entrevista exclusiva con Nannis. "La buscamos, la llamó por teléfono delante mío y dijimos: 'Bueno, vamos a tomar un café, hacemos una nota'. Pide dinero para eso, cobraba mucho dinero", contó la panelista. Sin embargo, la negociación no prosperó porque Nannis nunca llegó a especificar la cifra que pretendía cobrar.

"No llegó a decir el monto porque lo que quería es que yo la llamara para hacerle una oferta", agregaron en Sálvese Quien Pueda. Si bien no trascendió la cantidad exacta, en el ciclo coincidieron en que se trataría de una suma considerable, lo suficientemente alta como para que ningún programa esté dispuesto a pagarla, pese a que su testimonio resultaría un material valioso para la prensa del espectáculo.

Crece la incertidumbre sobre su presente

Con el correr de los días podrían conocerse más detalles sobre la vida de Mariana Nannis en Europa. Vale aclarar que, hasta el momento, la propia mediática no confirmó públicamente esta versión, por lo que se trata de información periodística difundida por el entorno de la panelista y aún no corroborada por la protagonista. La noticia sorprendió en el estudio, ya que se esperaba una realidad muy distinta a la que describieron sobre la situación económica y laboral de Nannis.