La ex participante de Gran Hermano 2023 (Telefe), Denisse Belén González, se realizó unos análisis de sangre de rutina hace pocos días. Sin embargo, los resultados llevaron a que quedara internada debido a una preocupante disminución en el nivel de plaquetas. Ahora, la influencer compartió una nueva actualización sobre su estado de salud y contó cómo continúa su recuperación.

Denisse González en internación.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Denisse explicó que los últimos estudios no dieron los resultados que esperaba: “Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada”.

Además, la influencer aprovechó la publicación para agradecer a sus seguidores por el apoyo y el cariño que recibió durante este momento: “Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño”.

Qué le pasó a Denisse González

La ex participante de Gran Hermano (Telefe), Denisse González, continúa internada luego de realizarse un examen de rutina en el que los médicos detectaron un nivel extremadamente bajo de plaquetas. Si bien la influencer todavía no informó un diagnóstico concreto, los profesionales continúan realizando distintos estudios para determinar cuál es el origen del problema.

En este contexto, hace tan solo una semana, Denisse había compartido una actualización sobre su estado de salud a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. En ese momento, contó que sus niveles de plaquetas habían vuelto a disminuir: “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”.

Posteriormente, la influencer dió más detalles sobre su situación en diálogo con Ciudad Magazine, donde explicó cómo continuaban los estudios médicos y las posibilidades que analizaban los expertos: “Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento. Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario”.