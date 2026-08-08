Galperin aprieta a deudores mientras tiene ganancias récord

Mercado Libre, la empresa que lidera Marcos Galperín, tiene ganancias récord mientras hostiga a los pobres que no pueden pagar las deudas que contrajeron para comer. Los balances que presentó la empresa esta semana muestran que, sumando todos los países donde opera, superó por primera vez los 10.000 millones de dólares de ganancia en un trimestre, un 50% más que el año pasado. En Argentina, sin embargo, se dedica a perseguir a las personas que no logran devolver el dinero que le pidieron prestado con todo tipo de prácticas abusivas.

Hostigamiento

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Los casos se multiplican. El patrón de hostigamiento se repite. Llamadas a familiares o conocidos para exponer a las personas que no pueden pagar, violando la privacidad financiera con una insistencia cada vez mayor.

Esta semana se viralizó el caso de Agustín, un usuario de Mercado Pago que se atrasó unos días en el pago. En lugar de comunicarse con él, llamaron a su ex jefa. Cuando Agustín se contactó con la empresa para pedir explicaciones, le revelaron que, según los términos y condiciones de Mercado Pago, tenían acceso a los contactos de su celular pero no le dieron más explicaciones sobre la justificación de llamar a personas vinculadas a él. Recién cuando hizo público el caso, se comunicaron desde la empresa para negarle todo y decir que de ninguna manera tienen acceso a los contactos de su celular.

¿Galperín tiene o no tiene acceso a los contactos de los celulares de los usuarios de Mercado Pago? El Destape revisó los Términos y Condiciones de la empresa, su letra chica. Spoiler: sí.

Dice, textual:

“De acuerdo a lo informado en la Declaración de Privacidad, Mercado Pago podrá acceder a la lista de contactos del dispositivo móvil utilizado por el Usuario únicamente para localizar e individualizar números de teléfonos celulares y/o correos electrónicos de otros Usuarios y/o potenciales usuarios únicamente con el fin de facilitar distintos servicios, por ejemplo: envío de dinero entre cuentas. A su vez, los Usuarios reconocen tener autorización para compartir dicha información con Mercado Pago”

únicamente para localizar e individualizar números de teléfonos celulares y/o correos electrónicos de otros Usuarios y/o potenciales usuarios únicamente con el fin de facilitar distintos servicios, por ejemplo: envío de dinero entre cuentas. A su vez, los Usuarios reconocen tener autorización para compartir dicha información con Mercado Pago” “En relación a los potenciales usuarios, Mercado Pago no almacenará nombres, direcciones postales, datos bancarios, números de cédula de identidad y/o documentos de identidad, ni ninguna otra información que permita identificar o haga identificable a una persona. Solo almacenará números de teléfonos celulares y correos electrónicos”.

Por otro lado, la Declaración de Privacidad de Mercado Pago que citan explica qué datos toman y para qué los usan.

¿Qué datos toman? Textual: “Tus listas de contacto, cuando sean personas usuarias, que las obtenemos a través de tus dispositivos móviles”

¿Para qué? Textual: “Realizar procesos de cobranza judicial y/o extrajudicial” y “Hacer valer los derechos de Mercado Libre ante incumplimientos de sus términos y condiciones”

También cuentan a quién les comparten los datos. Textual: “Agencias de cobranzas”, a quienes describen en un glosario como “Empresas que se especializan en cobrar deudas”.

En resumen, Mercado Pago dice en su letra chica que toma los contactos de tu celular y los pasa a agencias para cobrar las deudas.

El Destape se contactó con Mercado Libre para tener su posición respecto a estos puntos que figuran en su letra chica. Recibieron la consulta pero no hubo respuesta.

El de Agustín no es un casi aislado. En la provincia de Buenos Aires habilitaron la línea 148 y un área para recibir reclamos por prácticas abusivas y hostigamientos vinculados a deudas. Entre 2024 y 2025 las denuncias de triplicaron; en los primeros 5 meses del 2026 el número de denuncias ya superó a todo 2025. Es correlativo al crecimiento de la morosidad. Muchas de las que recibieron son de Mercado Pago.

Las modalidades de hostigamiento identificadas son:

Llamados y mensajes reiterados por Whatsapp y correo electrónico, tanto en la semana como fin de semana e incluso feriados

Extensión del hostigamiento al círculo íntimo de la persona deudora: familiares, compañeros de trabajo, empleadores, vecinos e incluso ex parejas

Divulgación de datos personales y sensibles

Mensajes que simulan reclamos judiciales o notificaciones de embargo

Amenazas de visitas de escribano, inhibiciones o débitos en cuenta bancaria, presentadas como inminentes sin sustento judicial real

Comunicaciones dirigidas a hijos menores de edad de la persona deudora

Uso de terminología jurídica ambigua con fines intimidatorios y coercitivos, en representación de un "cliente" acreedor.

Galperin-Milei

Tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, dijeron que no van a intervenir en la cuestión del aumento de la morosidad. Que es un acuerdo entre privados. Como si fueran iguales Galperín, cuya fortuna personal está valuada en 7.200 millones de dólares, y un trabajador que tomó un crédito en su plataforma.

Para dar una idea de esa asimetría, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, hizo el siguiente cálculo: si Galperín gastara 100.000 dólares por día, tardaría 197 años en agotar su fortuna. En realidad, hasta quedarse con “apenas” 1 millón de dólares. Como contracara, un trabajador con salario mínimo tardaría 36 años en juntar los 100.000 dólares que Galperín podría dilapidar a diario sin inmutarse.

La asimetría se repite a nivel de la empresa, que, a pesar de que vale más de 90.000 millones de dólares, mantiene exenciones impositivas en la Argentina que, en lo que va de 2026, ya suman 42 millones de dólares según los balances de la empresa. Son más de 150.000 jubilaciones mínimas que el Estado le regala a Galperin y Mercado Libre.

Argentina cada vez le reporta menos ganancias a Mercado Libre. En el primer semestre de 2025 representó el 22,9% de las ganancias; en 2026 el 18,6%. México y Brasil, donde gobiernan lo que Milei y Galperín llaman socialistas, absorbieron esa caída argentina. Brasil particularmente pasó a representar del 51,5% al 54,2% de las ganancias de Mercado Libre.

Pero hay otro dato más importante. Tanto en Brasil como en México las ganancias de Mercado Libre provienen primero del comercio y después de su operatoria Fintech. En Argentina es al revés: en lo que va de 2026 obtuvo 1.230 millones de dólares de comercio y 2.307 millones de negocios financieros. Es decir, el 65% de sus ganancias son por negocio financiero.

¿Significa que Argentina no le rinde a Galperin y sus socios? No. Los mismos balances indican que el margen de rentabilidad en Argentina es muy superior a los demás. En Argentina el margen en 2026 es de 34,8% mientras en México es del 15% y en Brasil del 9,1%.

No sos vos, es Caputo

Galperín apoya a Milei a pesar de un dato innegable: hasta la llegada de Milei al gobierno los argentinos pagaban sus deudas con los bancos y las billeteras virtuales. La tasa de morosidad era mínima y solo registraba saltos en la crisis de 2001 y la pandemia que bajaban rápidamente. Ahora, en un año, la tasa de morosidad se cuadruplicó, alcanza a más de 6 millones de personas registradas, con niveles que no tienen parangón en ningún país del tamaño de la Argentina. A Galperín no le importa: defiende a Milei mientras persigue a los que no llegan a fin de mes.

El escenario empeora día a día. El Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que:

En mayo de 2026 había 1,6 millones de deudores “irrecuperables” más que un año atrás

Hoy el 17,2% de los deudores son “irrecuperables”: tienen una deuda con un atraso de pago de un año o más

tienen una deuda con un atraso de pago de un año o más Los más jóvenes son los más morosos. El 24% de los jóvenes tienen, por lo menos, una línea de crédito con un atraso de pago de un año o más. Ese número se reduce al 9,8% entre las personas de 75 años o más.

El 24% de los jóvenes tienen, por lo menos, una línea de crédito con un atraso de pago de un año o más. Ese número se reduce al 9,8% entre las personas de 75 años o más. En un año crecieron un 87% la cantidad de deudores irrecuperables entre 15 y 29 años

Más de 1 de cada 4 personas que tienen deuda con entidades bancarias o no bancarias es morosa

que tienen deuda con entidades bancarias o no bancarias es morosa Donde más crece la cantidad de deudores irrecuperables es entre los deudores que solo tienen deuda con entidades no bancarias, una suba de 838.429 personas en un año

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que Mercado Libre representa el 9,4% del total de deudores morosos entre las billeteras virtuales, solo superado por Tarjeta Naranja. Dentro de Mercado Libre el 17% de los que le pidieron un crédito no lo pueden pagar. Y los hostigan permanentemente.