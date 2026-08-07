"No hizo nada por nadie": en medio del debate por la Ley de Tierras, Quintela volvió a cruzar a Milei

"Este hombre no hizo absolutamente nada por nadie. No tuvo una política para ningún sector". Con esa definición, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a endurecer sus críticas contra el presidente Javier Milei en una semana marcada por el debate nacional sobre la Ley de Tierras y la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que el mandatario viene realizando sobre el rumbo del Gobierno nacional y el impacto de sus políticas en las provincias.

En ese marco, durante una entrevista radial, el gobernador riojano volvió a cruzar al Gobierno nacional y arremetió contra el rumbo económico y social impuesto por la gestión libertaria. Quintela afirmó que el presidente dejó a la sociedad en el olvido y apuntó que, a casi dos años de asumir, el balance es nulo para las mayorías populares: "Este hombre no hizo nada por nadie. No tuvo una política para ningún sector", lanzó de forma categórica.

Asimismo, el mandatario provincial denunció la matriz de entrega y la concentración económica detrás de la gestión oficial, al señalar que la única razón por la cual Javier Milei permanece en el poder es para “beneficiar a un grupo exclusivo de amigos del poder”. En esa misma línea, remarcó que el modelo impulsado desde la Casa Rosada no persigue otra cosa que el “enriquecimiento de ese grupo privilegiado” a costa del saqueo y el detrimento de las grandes mayorías del pueblo argentino.

Parálisis de la obra pública y desprotección social

Las críticas del gobernador se inscriben en una línea discursiva que viene sosteniendo desde el inicio de la gestión libertaria. En reiteradas oportunidades, Quintela ha cuestionado el freno a la obra pública, la reducción de fondos presupuestarios para las provincias y el impacto directo del ajuste sobre las mayorías populares. En ese sentido, volvió a alertar sobre la parálisis de los proyectos de infraestructura y denunció la ausencia total de políticas habitacionales, culturales y deportivas, al señalar que "los sectores más vulnerables están totalmente desprotegidos".

Al referirse al impacto social y al futuro del país, el mandatario riojano hizo un llamado a la reconstrucción política para devolver el horizonte a la ciudadanía. “Está destruida la confianza y la esperanza del pueblo argentino. Tenemos que volver a construir un proyecto que mejore la calidad de vida de la gente”, concluyó, reafirmando la necesidad de consolidar una alternativa de gobierno enfocada en el bienestar social.

Quintela impulsa un proyecto para proteger las tierras rurales de La Rioja

Las declaraciones del mandatario se dan en un contexto donde La Rioja busca posicionarse firmemente en la defensa del territorio frente a las políticas de desregulación nacionales. En esa línea, pocas horas antes de que el Senado de la Nación otorgara media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Quintela envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto para crear un régimen propio de protección de las tierras rurales. La iniciativa establece límites a la adquisición por parte de extranjeros, fija mayores controles sobre zonas estratégicas y suma herramientas específicas de fiscalización para preservar el patrimonio riojano.

De esta manera, el gobernador volvió a combinar sus cuestionamientos al Gobierno nacional con iniciativas concretas desde la provincia, traduciendo sus críticas en acciones de gestión. La defensa de la soberanía territorial, el rechazo a la desregulación y la denuncia del modelo económico impulsado por Javier Milei se consolidan como ejes centrales de la estrategia política con la que el mandatario busca sentar las bases para la reconstrucción de un proyecto de país enfocado en el bienestar social y la protección de las provincias.