Milei teme que el dramático endeudamiento de las familias le haga perder las elecciones

En el oficialismo creen que "aún no es un gran problema para los bancos la cantidad de deudores" pero saben que puede serlo en el corto plazo.

En su mayor momento de debilidad, en el Gobierno no encuentran salida al principal problema de una gran porción de la sociedad: las deudas personales y familiares. Hay 6 millones de argentinos en esa situación. Más de la mitad ya son morosos incobrables. Los libertarios son categóricos: "Si no lo solucionamos, no hay reelección", afirmó un asesor económico del Ejecutivo ante El Destape.

En el oficialismo creen que "aún no es un gran problema para los bancos la cantidad de deudores" pero saben que puede serlo en el corto plazo. Por las dudas, avisan: "No lo vemos a Milei saliendo a salvar a los bancos con guita del Estado", contó un funcionario libertario ante El Destape.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el oficialismo vuelan ideas para contener esta situación. Pero por ahora solo son intenciones y no hay avances. Un asesor económico del oficialismo, de diálogo asiduo con Javier Milei y Luis Caputo, ensaya una respuesta: "Hay que refinanciar las deudas con plazos más largos y tasas más bajas para la gente. Y para los bancos, darles una reducción de encajes no remunerados para aumentar la masa prestable y la tasa", afirmó ante este portal.

En LLA ponen ejemplos sobre una posible solución: "Al tipo que tiene que pagarte un palo (un millón de pesos) en los próximos 6 meses a una tasa anual del 70% hay que darle cinco años a una tasa del 30%", reflexionó esta fuente. Y contó el trasfondo político: "Lo van a tener que hacer aunque no sea lo que más les guste".

El riesgo electoral

Entre los libertarios está empezando a girar la frase: "Si nos solucionamos el quilombo de los deudores, no hay reelección". Una fuente económica agregó: "Tenemos que hacerlo para reasegurar la primera vuelta". Con deudas, no hay 2027 para Milei.

La tolerancia al ajuste, a las políticas económicas de los libertarios, es muy baja ya. Milei se enfrenta a su "2018". ¿Qué es el 2018? El fantasma Cambiemos: el año de la debacle del gobierno de Mauricio Macri que lo llevó a la derrota en 2019.

Los estudios e informes de consultoras (la más clara fue la del Di Tella difundida esta semana) muestran gráficos de caída de imagen calcados en este 2026 al 2018 de Macri.

Por eso, el Gobierno ensaya un "relanzamiento" de la gestión de Milei e impulsa "el relato de la reactivación". Será costumbre en las próximas semanas leer una serie de tuits del Gordo Dan (el principal arma comunicacional del Gobierno en las redes sociales) sobre la supuesta recuperación económica. Todo ficción. En la calle hoy no tener deudas es ser millonario.

Las billeteras virtuales y la pérdida del voto joven

Para sumar un dolor de cabeza más, Milei está perdiendo apoyo fuerte entre los jóvenes, su núcleo duro electoral. Como coincidencia, los jóvenes son los mayores endeudados de nuestro país, sobre todo en billeteras virtuales.

Una fuente del oficialismo analizó: "Hubo mucho pibe de clase baja que empezó a abrir billeteras virtuales en el teléfono y sacar créditos que no podía pagar para comprarse boludeces en casas de deportes o en casas de electrodomésticos. Hambruna no hay", dijo irónico ante El Destape.