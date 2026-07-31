En el último tiempo, la perfumería de origen oriental logró consolidarse como un fenómeno de ventas indiscutido en la Argentina. Sus composiciones aromáticas distintivas captaron la atención de los usuarios en plataformas como Mercado Libre, donde escalaron posiciones hasta ubicarse entre las alternativas más codiciadas. En ese marco, un exponente de la familia olfativa Amaderada Especiada se transformó en la opción favorita de la temporada.

Se trata del Oud Rising Afnan, un perfume unisex lanzado al mercado en 2023 que se destaca por su versatilidad para adaptarse tanto a hombres como a mujeres. La propuesta inicial de la fragancia se abre con notas de salida donde destacan el azahar del naranjo, la madera de oud y el ciprés.

En su corazón se perciben acordes de palo rosa de Brasil, ámbar y cardamomo, mientras que el fondo se consolida con matices de almizcle, vetiver y haba tonka. Actualmente, su valor de lista en Mercado Libre ronda los $100.270 pesos argentinos, pero cuenta con una rebaja del 30% que reduce su costo a $70.189.

Por su perfil profundo y su elevada concentración de esencias, se fijan con potencia en la piel durante períodos prolongados. Debido a la calidez de sus notas, los especialistas aconsejan su utilización durante los meses fríos o para salidas nocturnas.

Las claves del éxito de las fragancias orientales

El creciente interés por la perfumería árabe responde a su carácter intenso, misterioso y a su prolongada fijación. En comparación con las fórmulas tradicionales de Occidente, frecuentemente más livianas o cítricas, estas creaciones buscan generar un impacto duradero mediante la combinación envolvente de acordes especiados, dulces y maderosos.

El perfume Oud Rising Afnan es una nueva fragancia unisex, ideal para hombres y mujeres.

Otro de los factores diferenciales radica en su modo de formulación y presentación. Al poseer un porcentaje menor de alcohol y una concentración superior de aceites y esencias, suelen comercializarse en frascos más compactos. Con tan solo aplicar unas gotas, el aroma logra mantenerse inalterable a lo largo de toda la jornada.

Asimismo, la mayoría de estas elaboraciones se conciben bajo un formato unisex, permitiendo que la química de cada piel defina la impronta final del aroma, aunque también existen alternativas formuladas específicamente para el público femenino o masculino.

Peligro por un perfume prohibido: ANMAT ordenó retirar urgente el producto de una marca reconocida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la comercialización, uso, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de un lote de perfumes de la marca Leduf. La medida alcanza a a un lote puntual del producto extracto de perfume Thone ya que se detectaron irregularidades que comprometen la seguridad sanitaria de los consumidores.

En primer lugar, mediante la resolución 1859/2026 publicada en el Boletín Oficial, la disposición incluye todas las presentaciones y contenidos netos del “Lote 1469; Vencimiento 06/27”, sin excepción, y responde a hallazgos surgidos de procedimientos rutinarios de cosmetovigilancia. Estos controles, orientados a garantizar la calidad y seguridad de los productos cosméticos, permitieron identificar la presencia de partículas extrañas en el formulado, lo que constituye un desvío de calidad incompatible con las normas vigentes.