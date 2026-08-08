El sentido mensaje de Marcelo Tinelli tras la muerte del padre de Messi: "Dolor difícil de explicar"

Marcelo Tinelli fue una de las primeras figuras del espectáculo en despedir a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció este sábado a los 68 años en el sanatorio Centro de la ciudad de Rosario. El conductor, que construyó un vínculo cercano con el capitán de la Selección argentina y con su entorno familiar a lo largo de los últimos años, recurrió a sus redes sociales para expresar su pésame con un mensaje cargado de emoción y recuerdos personales.

¿Qué escribió Tinelli sobre la muerte del padre de Messi?

Así arrancó el posteo de Tinelli, quien enseguida se dirigió directamente al futbolista: "Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos".

Tinelli era muy cercano a la familia Messi.

El conductor también remarcó el orgullo que Jorge sentía por la trayectoria de su hijo, tanto en lo deportivo como en lo personal: "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo".

El recuerdo de la cena antes de la final de Qatar

En la parte más íntima del mensaje, Tinelli evocó un momento que atesoraba especialmente: la cena que compartió con Jorge, Celia Cuccittini y los hermanos de Lionel la noche previa a la final del Mundial de Qatar 2022, certamen en el que la Selección argentina se consagró campeona del mundo.

"Me quiero quedar con todas las cosas hermosas que vivimos con Jorge. Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar", escribió el conductor, quien cerró su publicación con un abrazo para toda la familia: "Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz".

El mensaje que posteó Tinelli.

Una pérdida que conmocionó al deporte y al espectáculo

Jorge Messi, empresario y representante de toda la carrera de su hijo, atravesaba desde hacía meses una situación de salud delicada que la familia había hecho pública durante el Mundial 2026. Su muerte generó una ola de mensajes de condolencias de clubes, dirigentes y figuras públicas, entre ellas la de Tinelli, quien desde 2023 mantiene un vínculo cercano con Lionel Messi y su familia, reflejado en distintos encuentros y entrevistas a lo largo de los últimos años.