Eduardo Feinmann sorprendió a todos con su anuncio: "Me voy a Ezeiza y no vuelvo más"

Durante una transmisión en vivo de A24, el conductor del ciclo, Eduardo Feinmann, lanzó una sorprendente amenaza sobre dejar el país tras una charla que mantuvo con el analista político Facundo Nejamkis. En ese sentido, Nejamkis analizaba el mapa de intención de voto pensando en la próxima elección presidencial.

Facundo Nejamkis en Repensar la Política.

Asimismo, explicó: “Lo ves en todas las encuestas. Después podemos disentir en algunas que le dan un balotaje a Milei, algunas le dan una primera vuelta mejor a Milei, pero todas las encuestas coinciden que hoy Cristina Kirchner supera casi los 40 puntos en intención de voto, sin posibilidad de ser candidata”.

Luego de esta contundente mirada, siguió sumando nombres a su lista política: “Axel Kicillof, tiene 40 puntos de intención de voto, Myriam Bregman, nunca en la historia argentina…”. Sin embargo, este último comentario fue el decisivo para que el conductor lo frene en medio de su análisis.

Qué dijo Feinmann tras el contundente análisis de Nejamkis

Durante el intercambio, el analista político sostuvo que, según sus mediciones, Cristina Kirchner alcanzaría “casi los 40 puntos en intención de voto”, pese a que actualmente no podría presentarse como candidata. En ese contexto, también afirmó que Axel Kicillof contaría con alrededor de 40 puntos de intención de voto.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de Eduardo Feinmann, quien puso en duda el significado de esos números y cuestionó con tono irónico si los porcentajes mencionados corresponden realmente a intención de voto o si, en cambio, estaban relacionados con la imagen pública de los dirigentes: “¿Intención de voto o de imagen?”.

Sin embargo, en medio de la conversación, el conductor expresó una particular reacción que sorprendió a los presentes en el estudio y que rápidamente llamó la atención por su chicana: “Si no, ¿sabés qué hago? Cierro la computadora, agarro el auto, me voy a Ezeiza y no vuelvo más”.