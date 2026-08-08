Murió Jorge Messi: la reacción de los medios del mundo

La muerte de Jorge Messi a los 68 años en Rosario provocó repercusión en las redacciones de los principales portales deportivos y de noticias del planeta. Luego de que se conociera que el representante y pilar fundamental en la vida del capitán de la Selección Argentina falleció en un centro médico de Rosario, las cabeceras más prestigiosas del mundo dedicaron coberturas para recordar al hombre que acompañó de cerca cada paso de la carrera de su hijo.

En España, donde se consolidó la trayectoria del jugador, el impacto fue inmediato: el diario El País repasó las circunstancias del deceso e informó que, ante la falta de un comunicado oficial por parte de la familia en las primeras horas, fue el club Newell's Old Boys quien confirmó la triste noticia en las redes sociales.

Por su parte, el diario Marca, uno de los más prestigiosos medios deportivos en español, subrayó que "la carrera de Lionel Messi no puede entenderse sin tener en cuenta el papel que desempeñó su padre". La publicación madrileña destacó la enorme discreción con la que Jorge se manejó históricamente ante la prensa y su actuación constante como respaldo profesional y personal de Lionel desde los inicios en Rosario hasta la llegada del futbolista a la élite mundial.

El diario brasileño O Globo recordó además que Jorge fue durante años representante y gestor de los negocios del capitán de la Selección Argentina y destacó el impacto que tuvo su delicado estado de salud durante el Mundial 2026. En ese sentido, el medio de Brasil repasó el episodio ocurrido tras el debut de Argentina, cuando Messi marcó tres goles ante Argelia y terminó entre lágrimas, una reacción que el futbolista había vinculado con la difícil situación familiar que atravesaba por la salud de su padre.

El emotivo recuerdo de una vida de sacrificios compartidos

Cruzando el Canal de la Mancha, los tabloides y diarios británicos hicieron foco en el lazo emocional que unía a ambos. The Guardian detalló que Jorge alternó sus últimos meses de vida entre el centro médico y su hogar, acompañado permanentemente por su esposa Celia y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol. El periódico rescató una antigua y sentida declaración del propio futbolista: "Siempre necesité la aprobación de mi papá, desde que era un niño. Después de cada partido, le preguntaba qué pensaba de cómo había jugado".

Asimismo, The Sun rememoró los duros comienzos del tratamiento de crecimiento de Lionel en Argentina y el posterior viaje a Barcelona, citando las palabras del jugador sobre la resiliencia de su padre: "Mi papá siempre estuvo a mi lado. Pasamos por muchas cosas malas".

En una entrevista recuperada por el medio del Reino Unido de Radio del Plata, el astro describió cómo vivieron el desarraigo en España: "A veces me encerraba en mi habitación a llorar cuando llegamos a Barcelona, mi papá hacía lo mismo sin que yo lo viera, o pensando que no lo veía. Fingíamos que ambos estábamos bien, pero no lo estábamos. Mi papá incluso me preguntó qué quería hacer cuando nos sentíamos deprimidos, si quería quedarme o regresar, y yo quería quedarme, y él se quedó conmigo".

En Francia, el diario L'Équipe recordó que el exobrero metalúrgico manejó las negociaciones de su hijo desde su arribo a Cataluña a los 13 años hasta su llegada al Inter Miami. El medio galo reportó que el diario argentino Olé anunció la muerte el sábado por la mañana, información que luego fue ratificada por la Conmebol. Asimismo, evocaron las lágrimas de Lionel tras marcar frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, una reacción que en su momento el "10" describió como ligada a "una razón ajena a lo deportivo" debido a los "días difíciles y complicados" que atravesaba su entorno familiar.