Los hutíes vuelven a atacar Marib y la ONU advierte de que Yemen se acerca a un conflicto mayor

Los partidarios de los hutíes realizan una manifestación antisaudí en medio de la escalada de tensiones con el reino.

Los hutíes ​de Yemen, alineados con Irán, lanzaron el viernes misiles balísticos y drones contra campamentos de desplazados y barrios ‌residenciales de la ciudad ‌de Marib, lo que provocó la muerte de dos personas y dejó 14 heridos, informó la agencia estatal de noticias SABA, que citó a autoridades locales.

Los hutíes dijeron que habían atacado con misiles y drones a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, así como depósitos, vehículos y equipamiento militar ​en el campamento ⁠de Sahn al-Jinn, situado en la ciudad. Reuters no ‌pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de ⁠ninguna de las partes.

Los ataques se ⁠lanzaron un día después de que al menos 30 soldados del Gobierno yemení murieron en ataques contra campamentos militares en ⁠las provincias de Marib y Hadramawt, según fuentes gubernamentales, ​en una de las escaladas más mortíferas ‌de los últimos meses.

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Los hutíes ‌también reivindicaron los ataques del jueves, y dijeron que ⁠habían apuntado a despliegues militares sauditas en ambas provincias tras detectar lo que describieron como una gran concentración militar previa a una escalada contra zonas bajo su control.

El enviado ​especial de ‌la ONU para Yemen, Hans Grundberg, dijo el viernes que los recientes ataques en Marib y Hadramawt, junto con los nuevos contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén, ⁠habían situado a Yemen ante un mayor riesgo de que se reavive un conflicto a gran escala desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022.

Grundberg instó a las partes a actuar con la máxima moderación y a participar en las negociaciones lideradas por la ONU, advirtiendo que la violencia ‌corría el riesgo de arrastrar a Yemen a una confrontación regional más amplia.

Los hutíes declararon el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo que describieron como un asedio saudita a Yemen, una acusación ‌que Riad niega.

Arabia Saudita lidera desde 2015 una coalición militar que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, tras la toma de ‌la capital, ⁠Saná, por parte de los hutíes en 2014. La guerra ha devastado Yemen y ha desencadenado ​una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Con información de Reuters