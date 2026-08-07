Gabriel Rolón sobre la felicidad: "Ser feliz implica una responsabilidad muy grande"

El psicoanalista Gabriel Rolón suele regalar frases que resuenan en miles de personas y ahora volvió a hablar sobre uno de los interrogantes más persistentes de la cultura contemporánea en torno a qué significa realmente ser feliz. Al respecto, dejó una frase clave: “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”.

La frase surgió durante una entrevista en la que el especialista cuestionó la idea de que la felicidad es un estado permanente que se puede alcanzar de manera espontánea. En ese sentido, advirtió que la sociedad actual tiende a buscar atajos frente al malestar emocional, cuando el verdadero bienestar requiere de un ejercicio consciente y sostenido en el tiempo. "Hay que construir felicidad en el presente”, remarcó en diálogo con LN+.

La "faltacidad", el concepto central de Rolón

En el marco de su libro La felicidad, el autor desarrolló un término propio para describir el fenómeno: la faltacidad. Con esta idea, Rolón propone abandonar la búsqueda de una dicha absoluta y sin fisuras, para dar lugar a una noción de bienestar que incluya las carencias, las heridas y las pérdidas que atraviesan a cualquier persona. Desde esta perspectiva, la plenitud no se define por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de integrarlo como parte de la propia historia.

Gabriel Rolón consideró que una herramienta fundamental para la angustia es el amor

El psicoanalista también subrayó la importancia de habitar el presente como condición para alcanzar cierta estabilidad emocional. A su entender, proyectar la felicidad hacia un futuro incierto o buscarla en un pasado idealizado termina por vaciar de sentido la experiencia cotidiana. "La felicidad es en la eternidad del aquí y ahora”, apuntó y recordó que siempre el ser feliz es "imperfecto".

Además, el psicoanalista abordó el lazo entre el amor y la finitud humana, ya que lo considera una herramienta fundamental para enfrentar la angustia existencial. “El amor es ese invento maravilloso de los hombres para intentar engañar a la muerte por un rato”, sostuvo. El autor destacó la utilidad del afecto: “El amor sirve para que la soledad duela un poco menos, para que la tristeza sea un poco menos perturbadora", consideró.

En ese sentido, recordó que amar significa atravesar ciertos riesgos: “Amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos”, remarcó y señaló que el amor es sano cuando la persona renuncia voluntariamente a utilizar ese poder para hacerle daño al otro. Rolón explicó que la persona que te ama "nunca usa el poder que tiene sobre vos para dañarte, para ganar una discusión porque siente enojo”.

Qué pasa con los mandatos sociales para ser felices: la reflexión de Rolón

“Estamos tan atravesados por opiniones ajenas que quedamos excéntricos a nosotros mismos”, advirtió el especialista que analizó cómo los mandatos familiares y sociales condicionan la manera en que las personas construyen sus deseos y buscan la felicidad. Para Rolón, el psicoanálisis es una gran herramienta para que las personas dejen de buscar cumplir esos mandatos ajenos y busquen sus deseos propios. “No es fácil saber qué se desea”, admitió el especialista, pero resaltó que lo mejor es que "el deseo no se agota nunca".