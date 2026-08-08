El 8 de agosto: la fecha que marcó dos veces un antes y un después en la vida de Lionel Messi

Este sábado 8 de agosto murió Jorge Messi, padre del astro campeón de todo con la Selección Argentina, y la noticia causó conmoción en el mundo del fútbol. El capitán de la "Albiceleste" que viene de jugar la final del Mundial 2026 con el equipo que dirige Lionel Scaloni está ligado a esta fecha por otro hecho que vivió en su carrera. El mismo tiene relación con el Barcelona, club donde se formó con el paso de los años antes de alcanzar el título soñado.

El 8 de agosto, la fecha que marcó un antes y un después en la vida de Lionel Messi

El futbolista nacido en Rosario hizo gran parte de su carrera en el "Blaugrana" donde convirtió infinidad de goles y gritó campeón en reiteradas oportunidades. Sin embargo, el 8 de agosto del 2021 su historia con el club terminó con una conferencia de prensa en la que se despidió entre lágrimas dejando así una huella imborrable en un recinto en el que también estuvo su familia. Horas más tarde selló su vínculo con el Paris Saint Germain de Francia dando un giro impresionante a su carrera.

Cinco años después de aquel hecho que quedó en el recuerdo de los hinchas del Barcelona por su despedida, hoy el astro pasa uno de los peores momentos de su vida. Su padre Jorge lo acompañó durante todo su recorrido, incluso estuvo con él cuando firmó aquel contrato en una servilleta para unirse al equipo español en sus inferiores. Su papá no lo dejó solo a pesar de la distancia con su esposa Celia y sus otros hijos, siendo un pilar fundamental en la vida de Leo.

Lionel Messi en el Barcelona

La despedida de Lionel Messi del Barcelona

"Es muy difícil, estaba convencido que iba a seguir acá. Ojalá en algún momento pueda volver a ser parte de este club y pueda aportar para que siga siendo el mejor del mundo. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque hice todo lo posible. Se dijeron muchas cosas que no son verdades. Siempre fui de frente con el socio y el aficionado culé. Fui transparente desde el primer momento. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera, pero no todo lo que dijeron es cierto”, sostuvo el crack que hacía semanas se había consagrado campeón de América con la Selección Argentina.

“Después de las elecciones, me reuní con el presidente en una cena y no tenía dudas de que iba a seguir. Habíamos llegado a un acuerdo, pero después pasó lo que pasó y no se puede hacer nada. Nosotros teníamos decidido algo, que lamentablemente no pudimos concretar. El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club”, añadió el astro rosarino.

Los números de Lionel Messi en el Barcelona