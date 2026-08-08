Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 8 de agosto

Los valores de pizarra de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy sábado 8 de agosto se actualizaron en las estaciones de servicio. A continuación, los precios promedio por empresa.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048

Nafta Premium: $2246

Gasoil: $2115

Gasoil Premium: $2323

GNC: $719.90

Precios Shell

Nafta Súper: $2059

Nafta Premium: $2359

Gasoil: $2199

Gasoil Premium: $2429

GNC: $656.67

Precios Axion

Nafta Súper: $2099

Nafta Premium: $2429

Gasoil: $2189

Gasoil Premium: $2469

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2027

Nafta Premium: $2406

Gasoil: $2180

Gasoil Premium: $2440

GNC: $588

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597

Nafta Premium: $1825

Gasoil: $1754

Gasoil Premium: $1899

GNC: $529

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245

Nafta Premium: $1471

Gasoil: $1225

Gasoil Premium: $1409

Precios VOY

Nafta Súper: $2030

Nafta Premium: $2223

Gasoil Premium: $2389

GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667

Gasoil: $1358

Gasoil Premium: $1666

GNC: $629.24

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.