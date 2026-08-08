El ex ministro de economía Hernán Lacunza ratificó su intención de ser precandidato a presidente de la Nación por el PRO y afirmó tener el aval del fundador del partido, Mauricio Macri, para construir su postulación a las elecciones 2027.

“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, señaló Lacunza en una entrevista con Radio Mitre.

Frente a la consulta sobre si su postulación sería "funcional" al kirchnerismo, el economista respondió: “El argumento de no proponer algo mejor por miedo a que gane algo peor es débil: entonces lo que hay no es tan bueno. La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor”.

Por otra parte, Lacunza cuestionó la gestión de Javier Milei, en cuanto a la ausencia de obra pública, que el Presidente erradicó, por que consideró que trae consigo corrupción, y en algunos casos, la derivó a las provincias.

“No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, analizó el referente económico del PRO, que sintetizó que “un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”,

Según analizó, el modelo económico actual "genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda" mientras que "hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”.

“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, concluyó el ex funcionario de María Eugenia Vidal.

Lacunza fue ministro de economía de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Vidal. En agosto de 2019, días después de la derrota de Macri en las PASO por su reelección, el entonces presidente lo nombró ministro de Hacienda. En esos meses, reestableció el cepo cambiario que el líder del PRO había eliminado al llegar a la Casa Rosada. Actualmente es vicepresidente Primero del Racing Club de Avellaneda.